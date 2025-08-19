Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Культура и отдых

Опубликованы фото с "Пари феста 2025" в Нижнем Новгороде

23 августа 2025 22:00  [124] Культура и отдых
Опубликованы фото с Пари феста 2025 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В субботу, 23 августа, на нижегородской Стрелке прошел мультиформатный фестиваль "Пари фест" (18+). 

Напомним, что весь день лил сильный дождь. Из-за непогоды старт фестиваля переносился несколько раз. Зрители были не в восторге, особенно те, кто приехал из других городов. В соцсетях было немало жалоб.

И все же "Пари фест" состоялся. В частности, перед пришедшими выступили Nemiga, Минаева и другие известные музыканты. Также работали различные интерактивные зоны. А вот авиашоу не состоялось, поскольку небо закрыли из соображений безопасности. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных