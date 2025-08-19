Опубликованы фото с "Пари феста 2025" в Нижнем Новгороде

Фото:
В субботу, 23 августа, на нижегородской Стрелке прошел мультиформатный фестиваль "Пари фест" (18+).
Напомним, что весь день лил сильный дождь. Из-за непогоды старт фестиваля переносился несколько раз. Зрители были не в восторге, особенно те, кто приехал из других городов. В соцсетях было немало жалоб.
И все же "Пари фест" состоялся. В частности, перед пришедшими выступили Nemiga, Минаева и другие известные музыканты. Также работали различные интерактивные зоны. А вот авиашоу не состоялось, поскольку небо закрыли из соображений безопасности.
