Зрители пожаловались на плохую организацию фестиваля "Пари фест" на Стрелке Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Зрители промокли под дождем из-за срыва начала "Пари феста" (18+) в Нижнем Новгороде. Недовольные плохой организацией мероприятия пожаловались в соцсетях.

С их слов, старт фестиваля переносили несколько раз без объяснений, а зрителей не пускали на территорию, несмотря на ливень.

Организаторы объяснили, что были вынуждены задержать старт из-за погодных условий: площадку нужно было дополнительно подготовить. Также они напомнили, что гостям рекомендовали приходить в дождевиках, в непромокаемой обуви и куртках с капюшоном.

В итоге заявленные артисты все же начали выступать перед нижегородцами один за другим. Активности на Стрелке даже заработали. А вот авиашоу (0+) пришлось отменить по независящим от организаторов причинам. Вечером 23 августа были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА.