Жесткое ДТП с нижегородской маршруткой закончилось проверкой прокуратуры Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Прокуратура начала проверку после столкновения маршрутки с легковушкой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в регионе.

Напомним, ДТП произошло 18 сентября около 20:05 на улице Космонавта Комарова. По предварительным данным, оба водителя выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадал водитель легковушки.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство взяло на контроль работу экстренных служб и намерено оценить, насколько соблюдалось законодательство при оказании услуг по перевозке пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

