Жесткое ДТП с нижегородской маршруткой закончилось проверкой прокуратуры

Прокуратура начала проверку после столкновения маршрутки с легковушкой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в регионе.
Напомним, ДТП произошло 18 сентября около 20:05 на улице Космонавта Комарова. По предварительным данным, оба водителя выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадал водитель легковушки.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство взяло на контроль работу экстренных служб и намерено оценить, насколько соблюдалось законодательство при оказании услуг по перевозке пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с участием легкового авто и фуры с полуприцепом на М-7 в Лысковском округе.
