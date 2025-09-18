Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Происшествия
18 сентября 2025 22:04  [141] Жесткое ДТП с маршруткой Т-59 произошло в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 20:20  [134] Следствие переквалифицировало обвинение политтехнологу Михаилу Халуге
18 сентября 2025 19:36  [143] Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 18:45  [160] Дзержинец предстанет перед судом за незаконную охоту на лося
18 сентября 2025 17:40  [171] Предпринимательницу из Павлова заподозрили в многомиллионных взятках
18 сентября 2025 14:47  [219] Еще одно уголовное дело завели из-за торговли опасным алкоголем в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 13:05  [231] ЧП с рабочим на стройке в Новопокровском обернулось уголовным делом
18 сентября 2025 12:48  [244] Нижегородец угнал служебную "Газель" и уехал на ней к родственнице
18 сентября 2025 12:11  [274] Полиция просит помощи в поисках 14-летнего подростка из Нижнего Новгорода
18 сентября 2025 10:29  [310] Жителя Балахны осудят за нанесение тяжелых травм знакомому
Происшествия

Жесткое ДТП с маршруткой Т-59 произошло в Нижнем Новгороде

18 сентября 2025 22:04  [141] Происшествия
Жесткое ДТП с маршруткой Т-59 произошло в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины дорожно-транспортного происшествия с маршруткой Т-59 в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Авария произошла вечером 18 сентября около 20:00 у дома №15 на улице Космонавта Комарова. По предварительным данным, водитель автобуса марки "ПАЗ" выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В этот момент на перекресток также въехал автомобиль "Хендай Тусан" под управлением водителя 1999 года рождения. Он также проехал на красный свет и начал поворот налево. В результате произошло столкновение.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторную батарею в одном из автомобилей и смыли разлившееся топливо с проезжей части, чтобы предотвратить возможное возгорание.

В результате аварии травмы получил водитель легкового автомобиля. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Теги:
ДТП Ленинский район Общественный транспорт
Фоторепортажи
Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
18 сентября 2025 11:44Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных