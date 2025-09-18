Жесткое ДТП с маршруткой Т-59 произошло в Нижнем Новгороде

Фото:
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины дорожно-транспортного происшествия с маршруткой Т-59 в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Авария произошла вечером 18 сентября около 20:00 у дома №15 на улице Космонавта Комарова. По предварительным данным, водитель автобуса марки "ПАЗ" выехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.
В этот момент на перекресток также въехал автомобиль "Хендай Тусан" под управлением водителя 1999 года рождения. Он также проехал на красный свет и начал поворот налево. В результате произошло столкновение.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторную батарею в одном из автомобилей и смыли разлившееся топливо с проезжей части, чтобы предотвратить возможное возгорание.
В результате аварии травмы получил водитель легкового автомобиля. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
