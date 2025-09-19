Нижегородской хоровой школе "Жаворонок" присвоено имя Анатолия Ежова Культура и отдых

Фото: школа "Жаворонок"

Имя заслуженного деятеля искусств России Анатолия Алексеевича Ежова присвоено детской хоровой школе "Жаворонок". Соответствующее распоряжение подписано правительством Нижегородской области, сообщили в департаменте культуры Нижнего Новгорода.

Инициатива исходила от коллектива школы, который обратился с просьбой о присвоении имени своего основателя в преддверии 60-летнего юбилея учреждения. В департаменте подчеркнули, что Анатолий Ежов посвятил жизнь развитию детского музыкального образования и хорового искусства, оставив значимый след в истории не только Нижнего Новгорода, но и всей страны.

Директор школы Анна Налетова отметила, что Ежов мечтал о "школе радости и доброты", где дети могли бы постигать искусство хорового пения, учиться нотной грамоте и игре на музыкальных инструментах. По ее словам, особая атмосфера творчества и любви к детям стала главной чертой работы "Жаворонка", и теперь имя Анатолия Алексеевича навсегда будет связано с этим коллективом.

В департаменте культуры напомнили, что Ежов преподавал в Горьковском хоровом училище и консерватории, а также в течение 18 лет возглавлял международный фестиваль "Нижегородские соловушки", который собирал лучшие детские хоры России и ближнего зарубежья. Под его руководством концертный хор "Жаворонка" побывал с гастролями более чем в 40 российских и европейских городах, завоевав многочисленные награды престижных конкурсов и фестивалей.

В декабре школа отметит свое 60-летие. За годы работы ее окончили более 1200 человек, многие из которых продолжили обучение в музыкальных учебных заведениях и выбрали профессию, связанную с музыкой.

Учреждение неоднократно получало высокие награды: является лауреатом Премии города Нижнего Новгорода, отмечено Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Благодарственным письмом правительства Нижегородской области.

Напомним, что Анатолий Ежов ушел из жизни 8 февраля 2024 года. Ему было 83 года.

В том же 2024 году, 3 декабря, скончался заслуженный работник культуры РФ Виктор Кожухин, который был одним из основателей школы "Жаворонок". Он ушел на 78-м году жизни.