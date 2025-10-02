Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца года Экономика

Правительство России приняло решение о введении значительных ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официальное заявление кабинета министров.

Согласно новому постановлению, запрет на вывоз автомобильного бензина продлён до 31 декабря 2025 года. Также ограничения распространяются на экспорт дизельного топлива и других видов газойлей.

Как отметили в пресс-службе правительства, эти меры касаются всех экспортёров, независимо от того, являются ли они производителями или посредниками. Однако для производителей предусмотрены исключения в части поставок дизельного топлива.

Решение было принято в связи с ростом цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке в летне-осенний период. Вице-премьер Александр Новак признал наличие небольшого дефицита нефтепродуктов, но подчеркнул, что ситуация находится под контролем благодаря накопленным запасам топлива. Главы некоторых регионов также сообщили о проблемах с обеспечением автозаправочных станций (АЗС).

Ограничения на экспорт направлены на увеличение объёма нефтепродуктов на внутреннем рынке. Кроме того, правительство стремится предотвратить нелегальный экспорт, когда топливо приобретается по внутренним ценам и перепродаётся за границу.

Напомним, в нескольких регионах России, включая Нижегородскую область, автозаправочные станции начали вводить ограничения на продажу бензина.

Ранее губернатор Глеб Никитин высказался о нехватке бензина на АЗС в регионе. По его словам, в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Все необходимые поручения на этот счёт даны.