Нижегородский кадровый центр приглашает жителей региона на ярмарки вакансий в октябре

03 октября 2025 16:01
Нижегородский кадровый центр приглашает жителей региона на ярмарки вакансий в октябре

Фото: Нижегородский кадровый центр "Работа России"

В октябре 2025 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» проведет более 90 ярмарок вакансий. Мероприятия пройдут в филиалах службы занятости по всему региону.

К участию приглашаются разные категории граждан: безработные и ищущие работу, участники СВО и их близкие, люди с ограниченными возможностями здоровья и все, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию.

Свои вакансии представят предприятия агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, промышленные предприятия, социальные учреждения и другие организации Нижегородской области.

«Мы создаем все условия для быстрого и комфортного трудоустройства жителей региона. Наша цель — чтобы каждый участник нашел подходящую работу и смог в ближайшее время выйти на новый профессиональный уровень», — отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

В рамках ярмарок специалисты службы занятости представят актуальные предложения о трудоустройстве, помогут оформить резюме, ознакомят с государственными мерами поддержки и обучат работе с порталом «Работа России». Также будут представлены возможности бесплатного обучения в рамках национального проекта «Кадры». У участников будет возможность лично пообщаться с работодателями и уточнить детали трудоустройства.

Дополнительную информацию о ярмарке можно получить по единому номеру контакт-центра: 8 (800) 250-47-47 или в официальном сообществе Нижегородского кадрового центра во «ВКонтакте». 

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных