Каждый четвертый нижегородский учитель работает в селе

Фото: Александр Воложанин

5 октября отмечается День учителя. В преддверии профессионального праздника Нижегородстат подсчитал, сколько нижегородцев заняты в этой сфере.

На начало нового учебного года в Нижегородской области в сфере общего образования трудились 39,5 тысячи человек. Это на 1,2% больше, чем годом ранее. Примерно каждый четвёртый из них работает в сёлах и деревнях. Ещё 3,4 тысячи человек совмещают преподавание с другой работой.

Образовательный процесс в школах обеспечивают 24,5 тысячи педагогов. Большинство из них — учителя, но также есть логопеды, дефектологи, психологи, воспитатели, тьюторы и специалисты по воспитательной работе.

Почти 90% преподавателей имеют стаж более трёх лет, а высшее педагогическое образование есть у 85% учителей. При этом около трети педагогов — младше 40 лет, чуть больше половины — в возрасте от 40 до 60 лет, и каждый шестой — старше 60.

Самыми распространёнными предметами остаются начальное образование, русский язык и литература, иностранный язык, математика, физкультура, а также история, обществознание, экономика и право.

