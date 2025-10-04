Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Экономика

Нижегородцы потратят более 3000 рублей на подарки к Дню учителя

04 октября 2025 09:00
Нижегородцы потратят более 3000 рублей на подарки к Дню учителя

Фото: Анастасия Назарова

В преддверии Дня учителя сервис SuperJob изучил отношение россиян к празднику и готовность родителей поздравлять педагогов своих детей. В опросе участвовали представители экономически активного населения, среди них — родители школьников из Нижнего Новгорода.

Выяснилось, что в Нижнем Новгороде средний бюджет на подарок классному руководителю в этом году составит 3100 рублей. Для сравнения: в 2024 году на эти цели выделяли 2900 рублей, а в 2023 году — 2400 рублей.

В целом по стране средняя сумма, которую классы собираются направить на поздравление классного руководителя, достигает 4100 рублей, что на 5% выше, чем год назад. Среди мегаполисов по размерам бюджетов лидирует Москва с показателем 4900 рублей; далее следуют Санкт-Петербург (4000 рублей) и Екатеринбург (3500 рублей).

Самым распространенным вариантом подарка остаются цветы (62% ответов). Букеты нередко дополняют подарочными сертификатами (22%) и сладкими наборами или корзинами (14%). Значительно реже дарят конверты с деньгами (5%) и канцтовары (3%). Среди прочих идей респонденты называли косметику и парфюмерию, билеты в театр, книги, а также технику и электронику для нужд класса.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия готова потратить на новогодние подарки детям 12 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных