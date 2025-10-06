Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Почти 30 кг запрещенного зерна пытались ввезти в Нижегородскую область

06 октября 2025 13:46 Общество

За девять месяцев 2025 года специалисты отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля, а также надзора за качеством и безопасностью зерна Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели государственный фитосанитарный осмотр и досмотр в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. В рамках контрольных мероприятий был осуществлен визуальный осмотр и досмотр ручной клади и багажа пассажиров 801 авиарейса, прибывших как из стран дальнего зарубежья, так и из государств – членов Таможенного союза.

В ходе проверок выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации. У пассажиров, прибывших из Узбекистана, обнаружено 29,58 кг подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, а также 24,4 кг подкарантинной продукции, ввезенной без обязательного фитосанитарного сертификата. Такие действия противоречат пункту 7 статьи 22 Федерального закона № 206-ФЗ от 21 июля 2014 года "О карантине растений".

Кроме того, при лабораторных исследованиях образцов растительной продукции, проведенных специалистами ФГБУ "ВНИИЗЖ", в отдельных партиях были выявлены карантинные объекты. В 3,5 кг свежих слив узбекского происхождения обнаружена тутовая щитовка (Pseudalacaspis pentagona (Targ.-Toz)) в жизнеспособном состоянии. В 7 кг свежих нектаринов из Узбекистана выявлена восточная плодожорка (Grapholita molesta) также в жизнеспособной стадии.

Выявленная подкарантинная продукция, представляющая фитосанитарный риск, была уничтожена путем сжигания в специальной печи, расположенной на территории аэропорта.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил более 45 тысяч тонн зерна с нарушениями в декларациях.

Фото: Александр Воложанин

