Капремонт общежития НГТУ на Гагарина начнется не раньше 2026 года

Общежитие НГТУ имени Алексеева на проспекте Гагарина,1 ждет комплексный капремонт в 2026-2027 годах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе вуза.
В 2025 году политехнический университет получил бюджетное финансирование на проведение работ в рамках поручения президента РФ по созданию комплексного ремонта общежитий, подведомственных Минобрнауки России.
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Сами работы начнутся не раньше следующего года. В планах отремонтировать фасад, внутренние помещения, кровлю и инженерные системы.
Корреспондент НИА "Нижний Новгород" также заметил, что здание со стороны площади Лядова обнесено сигнальной лентой. В НГТУ пояснили, что ее установили в качестве предупредительной меры безопасности в связи с предстоящим ремонтом фасада здания.
"Ограждение охватывает лишь часть тротуара и не препятствует свободному проходу пешеходов. Университет приносит извинения за временные неудобства", - следует из ответа на запрос НИА.
Ранее сообщалось, что родители студентов НГАТУ пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на плесень в общежитии. По информации пресс-службы вуза, руководство создало комиссию, которая проверит состояние общежитий.
