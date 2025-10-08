Быстрого удешевления кредитов в Нижегородской области не будет Экономика

Предприятиям Нижегородской области не следует рассчитывать на быстрое снижение ключевой ставки и удешевление кредитов. Об этом заявил заместитель начальника экономического управления Волго-Вятского главного управления Банка России Алексей Горбунов.

По его словам, несмотря на то, что Центробанк с июня уже трижды понижал ключевую ставку — с 21% до 17% годовых, дальнейшее снижение будет происходить постепенно и с большой осторожностью.

Эксперт отметил, что компании, у которых кредиты оформлены по плавающей ставке, уже должны были почувствовать некоторое облегчение: снижение ключевой ставки автоматически снижает и их процентные расходы. Однако в период высоких ставок долговая нагрузка на бизнес заметно возросла, особенно для тех, кто активно использует заемные средства.

Тем не менее, по словам Горбунова, процентные платежи — не главный фактор, влияющий на рост издержек. Куда более значительной проблемой остаётся инфляция, которая затрагивает все сферы — от закупки сырья и оборудования до логистики.

Он также подчеркнул, что без борьбы с инфляцией невозможно ожидать доступных кредитов, поскольку банки учитывают инфляционные риски при формировании ставок. Именно поэтому Центробанк действует осторожно и не спешит с резким снижением ключевой ставки, несмотря на давление со стороны бизнеса.

Согласно прогнозам Волго-Вятского ГУ Банка России, к 2026 году ключевая ставка может опуститься до уровня 12–13%, а в 2027 году — до 7,5–8,5%.

