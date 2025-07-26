Что ждет нижегородский рынок ипотечного кредитования после снижения ставки ЦБ Экономика

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25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Профессор кафедры экономический теории и методологии ИНЭК ННГУ Марина Малкина объяснила, почему это произошло и как решение повлияет на население и бизнес. Ее комментарий опубликован в телеграм-канале нижегородского вуза.

По словам Малкиной, главная причина замедления инфляции — укрепление рубля. Дорогой рубль делает импорт дешевле, а это сдерживает рост цен. Также ЦБ РФ отмечает стабилизацию внутреннего спроса, что тоже уменьшает инфляционные риски. Летнее удешевление товаров — сезонное и краткосрочное явление.

Важны не только сами действия ЦБ, но и сигналы, которые он подаёт рынку. Банки реагируют на ожидания: ещё после июньского снижения ставки на 1 процентный пункт они начали активно снижать проценты по вкладам. Даже сильнее, чем ожидалось. Сейчас выгоднее размещать деньги на короткий срок, так как ставки по долгосрочным депозитам быстро уменьшаются. Некоторые банки предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой.

Одновременно с этим курс доллара немного вырос. Это может быть связано с внешнеполитическими рисками и ожиданиями новых санкций. Ослабление рубля выгодно бюджету, но повышает инфляционные риски. Однако, по мнению Малкиной, в долгосрочной перспективе рубль скорее будет укрепляться.

Для граждан снижение ставки означает, что доходность вкладов станет ниже. Но массового оттока денег из банков ждать не стоит. Недвижимость переоценена, а валюта нестабильна, поэтому банковские вклады остаются надёжным способом сохранить деньги. Если действовать быстро, можно ещё успеть открыть вклад под хорошие условия, пока не все банки пересмотрели ставки.

Снижение ставки также уменьшает доходность размещения средств для предпринимателей. Однако это повышает привлекательность вложений в производство. Важно помнить: ставка — это цена денег, и когда она падает, бизнесу становится дешевле брать кредиты и инвестировать.

Но даже при благоприятной ставке рост инвестиций сдерживают нехватка кадров, оборудования и слабый спрос, как внутри страны, так и за её пределами.

На ипотечный рынок ставка влияет напрямую. Многие нижегородцы могут отложить покупку жилья, рассчитывая на ещё более выгодные условия. Это может подтолкнуть банки к быстрому снижению ипотечных ставок. Правда, вместе с ростом спроса может вырасти и цена недвижимости.

Если ЦБ будет действовать последовательно и не допустит всплеска инфляции, ипотека может подешеветь. В таком случае выиграют и заёмщики, и строительные компании.

Снижение ставки влияет и на цены. С одной стороны, инвестиции становятся доступнее, бизнес получает возможность развиваться, что со временем увеличивает предложение товаров и может сдержать рост цен. С другой — потребители начинают больше тратить, спрос растёт, и это может снова подстегнуть инфляцию.

Как подчеркнула Марина Малкина, многое зависит от того, насколько понятной и устойчивой будет политика Центрального банка. Именно она формирует ожидания, от которых зависит реакция всех участников экономики.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, как новая ключевая ставка повлияет на ипотеку и кредиты.