Общество

Участник СВО Александр Курицын встретился с нижегородскими школьниками

10 октября 2025 14:11 Общество
Участник СВО Александр Курицын встретился с нижегородскими школьниками

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В школе №16 пос. Гнилицы Автозаводского района состоялась встреча учащихся с участником специальной военной операции Александром Курицыным. Мероприятие было организовано нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Встреча прошла в рамках регионального патриотического проекта «Герои Родины», направленного на патриотическое воспитание молодежи на примере историй героев-защитников в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе специальной военной операции и других вооруженных конфликтов. Реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и проекта «Герои. Нижегородская область».

Школьники получили возможность лично пообщаться с героем СВО, задать ему вопросы и услышать из первых уст истории о настоящем мужестве и любви к Родине.

Александр был мобилизован в ряды Вооруженных сил РФ, принимал участие в боевых действиях на Донбассе. За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, в 2024 году был удостоен высокой государственной награды – медали Суворова. В настоящее время является участником программы «Герои. Нижегородская область».

В ходе откровенного разговора герой поделился с ребятами своими воспоминаниями, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются военнослужащие, и о важности поддержки с родной земли.

«Для меня уроки мужества с детьми - это интересный опыт. Очень помогает моему возвращению к социуму после фронтовой работы. Важно, что через конкретные примеры героизма и самопожертвования у детей формируется не абстрактное, а глубоко личное чувство патриотизма и гордости за свою страну и ее народ. Рад, что могу этому поспособствовать», - сказал Александр Курицын.

«Такие встречи бесценны! Они стирают расстояние между фронтом и тылом, позволяя нашим детям увидеть настоящих героев нашего времени. Мы благодарны Александру Евгеньевичу за его подвиг и за то, что он нашел время и силы для разговора с подрастающим поколением. Это лучший урок патриотизма и гражданственности», – отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Проект волонтёров Победы «Герои Родины» стартовал в регионе 1 сентября 2025 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети».  Впереди у нижегородских школьников и студентов - еще множество встреч с участниками СВО. В проекте принимают участие 50 героев специальной военной операции, участников региональной программы «Герои. Нижегородская область».

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.

