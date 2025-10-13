Доброволец СВО: "Вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой" Общество

Фото: Дом народного единства

Из нижегородского пункта отбора на боевое слаживание перед службой в зоне СВО отправилась новая группа добровольцев – жителей Нижегородской области и других регионов. Все прошли обязательную медицинскую комиссию и получили дополнительное снаряжение.

Среди них - житель Московской области. Главным мотивом заключить военный контракт для него стало желание защитить своих родных.

«Я решил отправиться на спецоперацию по двум причинам: долг и воспитание. Кто, если не мы, защитит наши семьи? Это осознание приходит с возрастом, особенно когда становишься отцом и понимаешь, что угроза нависает не только над тобой, но и над твоей семьей, твоими детьми. Хочу использовать свои навыки и быть с ребятами на передовой, чтобы остановить угрозу для России и мирных людей. Готов помочь, чем смогу. А вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой», - рассказал доброволец.

Другой доброволец - житель Павлова Нижегородской области - до подписания контракта работал на заводе. Он мастер спорта по самбо, имеет опыт военной службы. Доброволец считает, что на спецоперации важны не только хорошая физподготовка и боевые навыки, но и человеческие качества, такие как дружба, мужская ответственность и готовность встать на защиту.

«Для меня главным мотивом стало желание поддержать друга, который второй год служит «за ленточкой». Считаю, что обладаю всеми качествами военнослужащего. Имею опыт срочной службы и службы по контракту, с физической подготовкой все хорошо. Сегодня никто не должен оставаться в стороне, ведь это наша мужская обязанность – защищать. А победа обязательно будет за нами!» - уверен контрактник.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку добровольцев к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/.