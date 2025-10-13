Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2025 17:49Доброволец СВО: "Вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой"
13 октября 2025 17:41Останки 44 человек перезахоронят в Дзержинске
13 октября 2025 17:18Турпоток в Нижний Новгород вырастет минимум на 10% в 2025 году
13 октября 2025 17:13Нижегородские волонтеры отправили еще одну партию гумпомощи для участников СВО и жителей Курской области
13 октября 2025 17:00Еще две "дачные" электрички отменят в Нижегородской области
13 октября 2025 16:56Глеб Никитин принял участие в открытии Шуховской башни и "Кванториума" в Выксе
13 октября 2025 16:15Болларды с распознаванием автомобильных номеров появились на Кожевенной
13 октября 2025 15:34Рост заболеваемости ветряной оспой отмечается в Нижегородской области
13 октября 2025 15:01Более 840 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
13 октября 2025 14:30Новая велодорожка появилась на виадуке на проспекте Ленина
Общество

Доброволец СВО: "Вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой"

13 октября 2025 17:49 Общество
Доброволец СВО: Вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой

Фото: Дом народного единства

Из нижегородского пункта отбора на боевое слаживание перед службой в зоне СВО отправилась новая группа добровольцев – жителей Нижегородской области и других регионов. Все прошли обязательную медицинскую комиссию и получили дополнительное снаряжение.

Среди них - житель Московской области. Главным мотивом заключить военный контракт для него стало желание защитить своих родных.

«Я решил отправиться на спецоперацию по двум причинам: долг и воспитание. Кто, если не мы, защитит наши семьи? Это осознание приходит с возрастом, особенно когда становишься отцом и понимаешь, что угроза нависает не только над тобой, но и над твоей семьей, твоими детьми. Хочу использовать свои навыки и быть с ребятами на передовой, чтобы остановить угрозу для России и мирных людей. Готов помочь, чем смогу. А вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой», - рассказал доброволец.

Другой доброволец - житель Павлова Нижегородской области - до подписания контракта работал на заводе. Он мастер спорта по самбо, имеет опыт военной службы. Доброволец считает, что на спецоперации важны не только хорошая физподготовка и боевые навыки, но и человеческие качества, такие как дружба, мужская ответственность и готовность встать на защиту.  

«Для меня главным мотивом стало желание поддержать друга, который второй год служит «за ленточкой». Считаю, что обладаю всеми качествами военнослужащего. Имею опыт срочной службы и службы по контракту, с физической подготовкой все хорошо. Сегодня никто не должен оставаться в стороне, ведь это наша мужская обязанность – защищать. А победа обязательно будет за нами!» - уверен контрактник.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку добровольцев к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом народного единства СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных