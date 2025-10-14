Черкасов представил опыт региона по развитию индустрии детских товаров на совещании в Минпромторге РФ Экономика

Фото: Виталий Невар

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов представил опыт региона по поддержке производителей детских товаров на совещании «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года». Мероприятие прошло под руководством министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова.

Совещание было посвящено вопросам развития индустрии детских товаров. Ключевой темой обсуждения стали совместные шаги по поддержке отечественных производителей и развитию данной социально значимой отрасли, в том числе в рамках выполнения утвержденного Правительством РФ шестилетнего плана.

«Объемы производства детских товаров демонстрируют стабильный рост – в прошлом и этом году около пяти процентов. Наша задача – как минимум сохранить этот среднегодовой темп для выполнения показателей «дорожной карты», – отметил Антон Алиханов.

Работу по поддержке индустрии детских товаров в регионе ведет Минпром Нижегородской области при поддержке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Максим Черкасов рассказал, что на протяжении последних трех лет регион активно развивает отрасль детских товаров: создан специализированный кластер, объединяющий 95 предприятий различной специализации, утверждена региональная «дорожная карта» развития этой отрасли до 2030 года.

«В Нижегородской области действует целый комплекс мер поддержки производителей детских товаров. У региона есть опыт в компенсации затрат предприятий на сертификацию и маркетинг, покупку оборудования и технологий, регистрацию интеллектуальной собственности и содействие в участии в профильных выставках. В 2024 году поддержку по различным направлениям получили 46 предприятий отрасли. Благодаря этим мерам совокупная выручка компаний выросла более чем на 687 миллионов рублей», – отметил Максим Черкасов.

Он добавил, что в регионе организована межведомственная работа, направленная на развитие индустрии детских товаров.

«Совместно с региональным министерством образования и науки мы помогаем предприятиям своевременно узнавать о государственных закупках для школ, детских садов и центров развития Нижегородской области. Благодаря этому объём поставок от участников кластера индустрии детства вырос на четверть и достиг 80 миллионов рублей. Кроме того, совместно с министерством социальной политики реализуем проект «Подарок новорожденному». Молодые родители могут выбрать из 400 товаров пятнадцати нижегородских производителей подарочный набор на сумму 20 тысяч рублей через маркетплейс. Таким образом, каждый рубль социальной поддержки возвращается в экономику региона и способствует развитию местных предприятий», – добавил Максим Черкасов.

«Всё, что мы делаем вместе с Минпромторгом, – это инвестиции в социальную инфраструктуру детства. Развитие отечественной индустрии детских товаров означает не только рост производств и новые рабочие места, но и то, что каждый ребенок в России будет окружен безопасной, качественной, полезной ему продукцией, созданной с заботой о его развитии и здоровье», – заключила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Напомним, обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, в том числе представители ИДТ, могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный с 2025 года президентом Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.