Специалисты "Теплосетей" подключили к системе теплоснабжения и ГВС более 60 МКД и соцобъектов Общество

Фото: Р.Басырова/ пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

«Теплосети» (входит в Эн+ Тепло Волга) с момента основания в 2012 году обеспечили техническое присоединение к действующим тепловым сетям более 60 многоквартирных домов и социальных объектов.



С начала 2025 года специалисты ресурсоснабжающей организации подключили к системе теплоснабжения и ГВС три жилых дома по улицам Дружаева, Садовая и Коломенская, а также два здания социальной инфраструктуры. До конца года «Теплосети» подключат еще два многоквартирных дома и четыре социальных объекта, в том числе осуществят присоединение к системе горячего водоснабжения здания строящейся школы.



«Инфраструктура рассчитана на расширение — в тепловой сети есть участки трубопроводов, имеющие запас тепловой пропускной способности. Поэтому специалисты будут продолжать работу по подключению новых жилых и нежилых зданий, и обеспечивать их теплом и горячей водой. Это не просто инженерная задача, а наш вклад в развитие городской инфраструктуры», - отметил генеральный директор Эн+ Тепло Волга Михаил Ефимов.

Процедура технического присоединения включает оценку мощности источника тепла, поиск места присоединения к действующим трубопроводам и способа прокладки будущей теплотрассы, учитывается гидравлический расчет, идет подбор оборудования. Проектирование и реализация осуществляются специалистами инженерной и проектной служб компании. Генеральный директор «Теплосетей» Александр Прокофьев отметил, что особое внимание уделяется использованию энергосберегающих стальных труб в пенополиуретановой тепловой изоляции, а также полимерных труб изопрофлекс для системы горячего водоснабжения.



«Применяемые нами в работе современные материалы позволяют обеспечить эффективную работу теплоснабжения, значительно сократить потери тепла, снизить энергозатраты, минимизировать воздействие на окружающую среду», - отметил Александр Прокофьев.

Специалисты ресурсоснабжающей организации составили пятилетний план по техническому присоединению инженерных сетей. В частности, в 2026 году запланировано строительство теплотрасс к четырём многоэтажным домам по ул. Коломенская, Усиевича, Комсомольская и пр. Молодёжный в Автозаводском и Ленинском районах.