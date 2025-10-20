Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Нижегородским школьникам расскажут о цифровом "субботнике" в рамках проекта "Цифровой ликбез"

19 октября 2025 12:00 Общество
Нижегородским школьникам расскажут о цифровом субботнике в рамках проекта Цифровой ликбез

Фото: Минцифры РФ

20 октября АНО «Цифровая экономика» и компания «Контур» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России выпускает новый обучающий мультипликационный ролик и методические материалы для педагогов во всероссийском просветительском проекте в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».

«Контур» – разработчик онлайн-сервисов для бизнеса – расскажет о полезных цифровых привычках, с помощью которых можно позаботиться о себе и природе и о том, как связано цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу. Например, почему важно выключать уведомления на телефоне, осознанно делиться медиафайлами друг с другом и периодически наводить порядок в своих цифровых устройствах. Главный герой видеоролика – толстолобик Миша – расскажет об этом школьникам во всех регионах страны.

По сюжету Миша пытается побороть свою рассеянность и выучить новую роль в спектакле. Его постоянно отвлекают уведомления на телефоне, а память телефона заполняется множеством видео- и фотофайлов, которые присылают ему друзья и члены семьи. Миша устает и не успевает выполнить задание. Учитель предлагает ребятам устроить цифровой «субботник».

«Формирование полезных цифровых привычек – это основа безопасного и эффективного поведения в сети. Видеоролики, которые мы выпускаем в рамках проекта «Цифровой ликбез» – это инструмент, который позволяет на простых и понятных примерах научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами. Важно привить школьникам азы цифровой грамотности и кибергигиены и постепенно вовлекать их в цифру. Это поможет им стать настоящими профессионалами в будущем. Сегодня грамотное цифровое поведение становится важной компетенцией, без которой невозможно развитие как отдельного специалиста, так и отрасли в целом», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Сегодня цифровая гигиена – это не только про личную эффективность, но и про экологическую ответственность. Каждое неотправленное дублирующее фото или вовремя отключенное уведомление – это маленький вклад в сокращение углеродного следа. Наш новый ролик в рамках «Цифрового ликбеза» показывает школьникам, как простые цифровые привычки помогают одновременно позаботиться о себе и о планете», – прокомментировала советник генерального директора СКБ «Контур» по социальной ответственности Светлана Скользкова.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

Напомним, что проект «Цифровой ликбез» проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Справка:

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, реализуемый АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Он включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Проект предназначен для возрастной категории 6+. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

Минцифры Нацпроект
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных