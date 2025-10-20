Фото:
Жесткое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде днем 20 октября. Очевидцы поделились видео с места происшествия.
По имеющейся информации, в районе улицы Батумской столкнулись несколько машин. Искореженные машины заняли левую и среднюю полосы, из-за чего образовалось скопление авто в сторону Мызы.
О пострадавших и погибших не сообщается. Информации от правоохранителей не поступало.
Ранее сообщалось, что камеры на проспекте Гагарина и Окском съезде в Нижнем Новгороде начали фиксировать водителей с телефонами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+