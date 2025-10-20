Жесткое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Жесткое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде днем 20 октября. Очевидцы поделились видео с места происшествия.

По имеющейся информации, в районе улицы Батумской столкнулись несколько машин. Искореженные машины заняли левую и среднюю полосы, из-за чего образовалось скопление авто в сторону Мызы.

О пострадавших и погибших не сообщается. Информации от правоохранителей не поступало.

Ранее сообщалось, что камеры на проспекте Гагарина и Окском съезде в Нижнем Новгороде начали фиксировать водителей с телефонами.