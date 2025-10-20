Герой СВО рассказал о традициях посвящения новобранцев

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

20 октября 2025 18:22 Общество
Фото: Кира Мишина

Кавалер двух орденов Мужества, герой специальной военной операции Александр рассказал о своём пути в армии, командирском опыте и традициях артиллеристов. Интервью с бойцом опубликовал сайт pravda-nn.ru.

По словам Александра, решение стать военным он принял ещё в школьные годы.

"Однажды к нам в класс пришёл молодой курсант — подтянутый, опрятный. У меня сложилось сильное впечатление от его образа. После восьмого класса я поступил в Суворовское училище, затем — в артиллерийское командное. Мне с детства преподавали военное дело", — рассказал он.

После окончания училища с красным дипломом Александр служил в армии, а с первых дней СВО оказался в зоне боевых действий.

Герой отметил, что награды получил за результативную работу своего подразделения.

"При выполнении боевых задач было уничтожено большое количество живой силы и техники противника, что позволило нашим войскам продвинуться вперёд. Это заслуга всего подразделения. Артиллерия — это общий труд", — подчеркнул он.

Александр уверен, что в бою главное — сохранять хладнокровие и заботиться о людях: "Настоящее товарищество появляется не в моменты смеха, а когда тебя не отпустили в беду одного".

Говоря о работе командира, он отметил важность индивидуального подхода к подчинённым: "Все люди разные. Одному можно сказать жёстко — он поймёт, другой обидится. Командир должен уметь чувствовать каждого".

По словам Александра, в подразделении служат бойцы разных возрастов — от 18 до 50 лет и старше. Новобранцам, по его мнению, важно показать порядочность и профессионализм, чтобы завоевать уважение коллектива.

Отвечая на вопрос о традициях, военный рассказал, что у артиллеристов действительно есть своеобразное посвящение. Когда солдат впервые стреляет из орудия, он берёт гильзу, мажет лицо грязью, а затем его символически бьют прибойником по пятой точке. Так происходит посвящение.

Позывные, по его словам, бойцы получают по-разному: кто-то придумывает сам, кому-то дают товарищи. Бывает, позывной меняется.

"У меня сейчас позывной "Тополь", а раньше был другой. Новый позывной мне был присвоен после того, как моя батарея успешно выполнила задачу и нанесла урон противнику. Один из высоких чинов, когда приезжал ко мне на позицию, сравнил её с тополем. С тех пор и поменялся позывной", - поделился боец.

 

