Экономика

В Нижнем Новгороде начнут готовить специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности по новым программам

21 октября 2025 16:24 Экономика
В Нижнем Новгороде начнут готовить специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности по новым программам

Фото: Дмитрий Печерский

ННГУ имени Лобачевского, НГЛУ имени Добролюбова и компания «Джаст логистикс» на полях VI Международного форума внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Нижнем Новгороде подписали соглашение о создании консорциума по опережающей подготовке и переподготовке специалистов в сфере ВЭД. Форум организован при участии правительства Нижегородской области.

Развитие международной торговли ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Консорциум по подготовке кадров для ВЭД – это партнерство образовательных и бизнес-структур Нижегородской области, направленное на повышение качества подготовки специалистов и интеграцию образования с рынком труда.

 «Сегодня предъявляются высокие требования к специалистам в сфере ВЭД: они должны быть универсальными – понимать тонкости внешнеторговых контрактов, разбираться в стандартных условиях международной торговли, различать инкассо и аккредитив, быть экспертами в таможенном деле. Поэтому нужны новые формы взаимодействия с работодателями, практико-ориентированные проекты, кросс-функциональные команды с российскими и иностранными студентами, менторство и вовлечение институтов поддержки ВЭД. Всё это позволяет выявлять реальные потребности бизнеса и готовить специалистов, способных решать конкретные задачи выхода товара на рынок. Особое внимание нужно уделять таможенной подготовке студентов с учётом кадровых потребностей региональных органов, иначе встанет инфраструктура ВЭД», - отметила основатель Форума ВЭД Людмила Теселкина.

Консорциум ставит перед собой цель создать современную систему образования, которая будет соответствовать требованиям ведущих работодателей и актуальным международным бизнес-трендам. Объединение усилий вузов и бизнеса позволит сформировать эффективную модель непрерывного обучения, поддерживающую национальные цели развития, приоритеты внешнеэкономических связей Нижегородской области и формирование кадрового резерва специалистов по ВЭД.

Основные задачи консорциума - создание системы профориентации «школа – вуз – предприятие» и популяризация профессий в сфере международного сотрудничества и внешней торговли. Консорциум также будет заниматься разработкой и внедрением образовательных программ высшего, среднего и дополнительного образования, ориентированных на ключевые компетенции в ВЭД, включая маркетинг, продажи, комплаенс, логистику и международные платежи.

Важным направлением работы станет формирование кадрового резерва преподавателей и обеспечение их постоянного повышения квалификации при поддержке Корпорации развития Нижегородской области, Российского экспортного центра и Торгово-промышленной палаты. Кроме того, консорциум планирует привлекать экспертов из реального сектора экономики для проведения лекций, мастер-классов и экспертизы образовательных программ, а также организует олимпиады, конкурсы и экспортно-ориентированные проекты для талантливой молодежи.

«Очень символично, что соглашение подписано именно на Форуме ВЭД. Это показывает, что мероприятие делается не для «картинки», а для реальных взаимовыгодных связей. Ну и, конечно же, документ отражает неразрывную связь бизнеса и образования. Консорциум по подготовке специалистов – это инвестиция в будущее, в новые поколения людей, которым предстоит формировать международную деловую репутацию региона», - подчеркнул председатель оргкомитета форума ВЭД, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

Соглашение открыто для присоединения новых партнеров, разделяющих его цели.

