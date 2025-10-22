Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

22 октября 2025 10:05 Общество
11 новых терминалов самообслуживания установили на станциях Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГЖД

На Горьковской железной дороге появились 11 новых терминалов для самостоятельной покупки билетов на пригородные поезда. Оборудование установлено совместно с АО "ВВППК" на пяти станциях с наибольшим пассажиропотоком. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. 

Теперь современные устройства работают на вокзалах Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса-1, а также на станции Сергач и остановочном пункте Пушкино.

Начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский отметил, что терминалы разработаны и произведены в России. По его словам, оборудование функционирует на базе отечественного программного обеспечения, отвечающего требованиям безопасности и защиты данных.

"Их обновленные технические характеристики значительно ускорили процесс обслуживания пассажиров", - подчеркнул Дорофеевский. 

Новые терминалы отличаются современным дизайном и удобным интерфейсом. Большой сенсорный экран упрощает покупку билетов, а встроенные модули позволяют считывать все виды платежных карт и абонементов. Кроме того, устройства поддерживают различные типы подключения для стабильного доступа к интернету.

По данным Горьковской железной дороги, с января по сентябрь 2025 года пригородными поездами в границах Нижегородской области воспользовались более 11,3 млн пассажиров. Этот показатель соответствует уровню аналогичного периода прошлого, високосного, года.

Теги:
ГЖД цифровизация
