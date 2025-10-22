ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
В Кулебаках завершен ремонт самого крупного в этом году в регионе дорожного объекта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Фото: ГУАД Нижегородской области

В городском округе город Кулебаки Нижегородской области завершились работы по ремонту двух участков автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас. Их общая протяженность составляет почти 28 км — таким образом этот объект стал самым масштабным в программе ремонта дорог региона в текущем году. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и были направлены на приведение в нормативное состояние ключевой транспортной артерии, связывающей крупные города в двух регионах. На участках, где дорожное полотно значительно износилось за годы эксплуатации, подрядная организация выполнила полный комплекс работ, включающий восстановление основания, укладку нового асфальтобетонного покрытия, обновление дорожной разметки и обустройство обочин.

Завершение ремонта на данном участке позволило повысить безопасность и комфорт дорожного движения, сократить время в пути для тысяч автомобилистов, включая пассажирский транспорт.

Качество выполняемых работ находится на постоянном контроле не только со стороны региональных органов власти и технического надзора, но и со стороны общественности.

«В этом году в Нижегородской области проводятся масштабные дорожные работы, и их качество – предмет особого контроля. Если вы заметили, что недавно отремонтированная дорога пришла в негодность, обратитесь к народным контролерам, вместе с ними мы найдем подрядчиков, и выявленные нарушения будут устранены в рамках гарантийных обязательств», - отметил модератор нижегородской тематической площадки «Безопасные качественные дороги» Общероссийского народного фронта Сергей Кузин.

Ремонт автомобильных дорог в Нижегородской области проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

