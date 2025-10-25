Молодогвардейцы обсудили поддержку участников спецоперации и жителей новых и приграничных территорий Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

В Нижегородском институте путей сообщения состоялась встреча с участниками 99-ой гуманитарной миссии "Молодой Гвардии", вернувшимися из Донецка. Мероприятие прошло в формате открытого диалога и стало площадкой для осмысления реального опыта, пережитого молодыми людьми на освобождённых территориях. Активисты рассказали, как проходила служба в госпитале: помощь раненым, санитарная работа, уход за бойцами, беседы с жителями прифронтовых населённых пунктов – всё это стало для них не просто добровольческой работой, а личным испытанием и серьёзным жизненным уроком.

"Кто-то вспоминает студенчество прогулками и подработками, а кто-то — тем, как спас человека на Донбассе. Наши ребята не стояли в стороне: чистили картофель в госпитале, сопровождали раненых, выполняли санитарную миссию — и сделали это по зову сердца. Этот опыт они привезли сюда, чтобы им “заразились” другие — в хорошем смысле: неравнодушием, милосердием, готовностью помогать. И чтобы укрепить эту работу, мы подписали соглашение о сотрудничестве между "Молодой Гвардией» и институтом", — отметил лидер регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России", ветеран СВО Роман Зыков.

Волонтёрская работа на освобождённых территориях — это не только гуманитарная помощь, но и осознание того, что каждый может стать частью большой общей истории. Участники миссии говорили о благодарности жителей Донбасса, об их стойкости и вере, несмотря на постоянные обстрелы. У многих студентов эта поездка кардинально изменила отношение к ответственности, Родине и понятию служения.

"Сегодня в нашем институте состоялась действительно значимая встреча. Мы приняли ребят, вернувшихся из гуманитарной поездки в Донецк. Их поступок — это пример гражданской зрелости и настоящей человечности. А подписание соглашения с “Молодой Гвардией” открывает новые возможности для студентов участвовать в патриотических, волонтёрских и социальных проектах", — подчеркнула директор Приволжского государственного института путей сообщения Наталья Маланичева.

Для самих студентов такие встречи — не только возможность узнать правду "без фильтров", но и осознать, что гражданская позиция формируется не в интернете, а в конкретных делах. Именно поэтому молодёжь всё чаще задаёт вопросы о том, как помочь фронту, какие проекты может реализовать студенческое сообщество, как стать волонтёром.

"Для нас было очень важно, что нас не просто выслушали, а услышали. Мы хотим делиться этим опытом, потому что он меняет взгляд на жизнь, ответственность и понятие долга. Мы обязательно продолжим и ещё поедем — потому что там ждут и верят в нас", — поделился руководитель Ленинского местного отделения "Молодой Гвардии", участник гуманитарной миссии Дмитрий Моисеев.

Подписание соглашения между региональным отделением "Молодой Гвардии Единой России" и НИПС закрепило совместные инициативы в области патриотического воспитания, волонтёрства и социальных проектов. Встреча стала доказательством того, что молодёжь Нижегородской области не равнодушна, умеет слышать и готова действовать.