ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 октября 2025 13:5661-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски
26 октября 2025 12:27Арзамасская пенсионерка отдала аферистам почти 3 миллиона рублей
26 октября 2025 10:28Дом сгорел в Урене из-за детской шалости с огнем
25 октября 2025 14:56Пешеход-нарушитель погиб в ДТП в Сормове утром 25 октября
25 октября 2025 11:05Две нижегородки стали жертвами аферистов при покупке путёвок в пансионат Абхазии
25 октября 2025 10:18Приставы опечатали пожароопасную гостиницу в Нижнем Новгороде на 30 дней
25 октября 2025 09:51В Богородске нашли преступников, напавших с "травматом" на мужчину с собакой
24 октября 2025 19:50Жительница Арзамаса обеднела на 4 млн рублей, поверив в "быстрые инвестиции"
24 октября 2025 18:17Лифт с 19-летней девушкой сорвался в дзержинском ТЦ
24 октября 2025 18:10Облаву на нелегалов устроили в Нижнем Новгороде — видео
Происшествия

61-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски

26 октября 2025 13:56 Происшествия
61-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски

Фото: Александр Воложанин

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" сообщил о начале поисков 61-летнего Юрия Яковлевича Байдураева, который исчез в Нижнем Новгороде.

Согласно информации от поисковиков, последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 16 октября. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы пропавшего: рост около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Особая примета — старая татуировка на запястье.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Юрия Байдураева, просят обратиться на горячую линию отряда "Волонтёр" по телефону 8 (831) 291-51-51 или связаться с координатором поиска по номеру 8 (952) 463-27-39 (Любовь).

Ранее нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам и быть внимательнее к близким. Кроме того, нижегородцам напомнили, что делать, если заблудились в лесу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поиск пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
15 сентября 2025 13:36Не ждите три дня: что нужно знать о поиске пропавших
15 сентября 2025 13:15Нижегородцам рассказали, как попасть в поисково-спасательный отряд
15 сентября 2025 12:45Катерина Большакова: "Первые часы после пропажи человека — самые важные"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных