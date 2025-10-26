61-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" сообщил о начале поисков 61-летнего Юрия Яковлевича Байдураева, который исчез в Нижнем Новгороде.

Согласно информации от поисковиков, последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 16 октября. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы пропавшего: рост около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Особая примета — старая татуировка на запястье.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Юрия Байдураева, просят обратиться на горячую линию отряда "Волонтёр" по телефону 8 (831) 291-51-51 или связаться с координатором поиска по номеру 8 (952) 463-27-39 (Любовь).

Ранее нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам и быть внимательнее к близким. Кроме того, нижегородцам напомнили, что делать, если заблудились в лесу.