61-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" сообщил о начале поисков 61-летнего Юрия Яковлевича Байдураева, который исчез в Нижнем Новгороде.
Согласно информации от поисковиков, последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 16 октября. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.
Приметы пропавшего: рост около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Особая примета — старая татуировка на запястье.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Юрия Байдураева, просят обратиться на горячую линию отряда "Волонтёр" по телефону 8 (831) 291-51-51 или связаться с координатором поиска по номеру 8 (952) 463-27-39 (Любовь).
Ранее нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам и быть внимательнее к близким. Кроме того, нижегородцам напомнили, что делать, если заблудились в лесу.
