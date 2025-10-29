Что известно о хлопке в пятиэтажке на Львовской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Минувшим вечером на Львовской улице в Нижнем Новгороде было неспокойно, и все из-за инцидента в одной из квартир пятиэтажного дома №3.

По данным регионального управления МЧС, во время ремонтных работ произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Волна повыбивала окна в двух проемах и повредила межкомнатную перегородку. При этом несущие конструкции дома остались целыми.

В результате инцидента пострадал 35-летний мужчина. Как уточнили в администрации Автозаводского района, его на скорой увезли в больницу. По имеющейся информации, угрозы жизни нет.

Фото: прокуратура Нижегородской области

На месте ЧП работали сотрудники райадминистрации и ГОЧС. В итоге было решено, что необходимые ремонтные работы в доме проведет ДУК.

Предварительно, с нарушением технологий велись работы с акриловой краской в ванне. Чтобы ускорить процесс высыхания, хозяин жилища решил воспользоваться строительным феном в закрытом пространстве. Из-за этого и случился хлопок.

Произошедшим заинтересовалась областная прокуратура. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства инцидента и контролируют ликвидацию его последствий.