Что известно о хлопке в пятиэтажке на Львовской в Нижнем Новгороде

Фото:
Минувшим вечером на Львовской улице в Нижнем Новгороде было неспокойно, и все из-за инцидента в одной из квартир пятиэтажного дома №3.
По данным регионального управления МЧС, во время ремонтных работ произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Волна повыбивала окна в двух проемах и повредила межкомнатную перегородку. При этом несущие конструкции дома остались целыми.
В результате инцидента пострадал 35-летний мужчина. Как уточнили в администрации Автозаводского района, его на скорой увезли в больницу. По имеющейся информации, угрозы жизни нет.
Фото: прокуратура Нижегородской области
На месте ЧП работали сотрудники райадминистрации и ГОЧС. В итоге было решено, что необходимые ремонтные работы в доме проведет ДУК.
Предварительно, с нарушением технологий велись работы с акриловой краской в ванне. Чтобы ускорить процесс высыхания, хозяин жилища решил воспользоваться строительным феном в закрытом пространстве. Из-за этого и случился хлопок.
Произошедшим заинтересовалась областная прокуратура. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства инцидента и контролируют ликвидацию его последствий.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+