Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 октября 2025 07:21Что известно о хлопке в пятиэтажке на Львовской в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 18:48Напавший на автобусом с ножом мужчина задержан в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 18:30Росфинмониторинг внес 31-летнего уроженца Дзержинска в список экстремистов
28 октября 2025 18:05Разъяренный пассажир с ножом набросился на автобус в Верхних Печерах
28 октября 2025 18:00Водитель "Шевроле" вылетел с трассы и разбился насмерть около Семенова
28 октября 2025 17:48Дело о теракте завели на двух нижегородцев за поджог вышки сотовой связи
28 октября 2025 15:00Озвучены подробности жуткого ДТП с перевертышем на улице Ванеева
28 октября 2025 13:14Машина снесла светофорный столб и перевернулась на Ванеева — видео
28 октября 2025 12:22Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО
28 октября 2025 12:06Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram
Происшествия

Что известно о хлопке в пятиэтажке на Львовской в Нижнем Новгороде

29 октября 2025 07:21 Происшествия
Что известно о хлопке в пятиэтажке на Львовской в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Минувшим вечером на Львовской улице в Нижнем Новгороде было неспокойно, и все из-за инцидента в одной из квартир пятиэтажного дома №3. 

По данным регионального управления МЧС,  во время ремонтных работ произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Волна повыбивала окна в двух проемах и повредила межкомнатную перегородку. При этом несущие конструкции дома остались целыми. 

В результате инцидента пострадал 35-летний мужчина. Как уточнили в администрации Автозаводского района, его на скорой увезли в больницу. По имеющейся информации, угрозы жизни нет. 

Фото: прокуратура Нижегородской области

На месте ЧП работали сотрудники райадминистрации и ГОЧС. В итоге было решено, что необходимые ремонтные работы в доме проведет ДУК. 

Предварительно, с нарушением технологий велись работы с акриловой краской в ванне. Чтобы ускорить процесс высыхания, хозяин жилища решил воспользоваться строительным феном в закрытом пространстве. Из-за этого и случился хлопок.

Произошедшим заинтересовалась областная прокуратура. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства инцидента и контролируют ликвидацию его последствий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС ЧП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных