Превратить пустырь в современный сквер на Автозаводе помогли соцучастковые Общество

Раньше возле дома №54 на улице Космической в Автозаводском районе был заброшенный пустырь, но благодаря поддержке социальных участковых эту территорию удалось превратить в уютный сквер. Общественное пространство полюбилось не только детворе и взрослым, но и владельцам животных, ведь рядом создали огражденную площадку для выгула и дрессировки собак.

Проект стал возможен благодаря участию горожан в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Социальные участковые помогли организовать сбор подписей — за проект проголосовали более пяти тысяч человек.

Сквер расположен в оживлённой части района. Рядом находятся жилые дома, две школы, два детских сада, спортивная школа и городская больница. По словам местной жительницы Натальи Синцовой, ранее на этом месте была заболоченная территория, на которой даже рос камыш. И когда к ней домой пришел соцучастковый для проведения опроса, она как мама с детьми с радостью поддержала идею создания благоустроенной площадки.

Еще одна местная жительница Серафима Бармина признается, что раньше здесь была грязь и свалка, а теперь — отличное место для прогулок.

"Мой ребенок только сюда и ходит. Это и спорт, и свежий воздух, и безопасный отдых. Сюда приходят дети со всей Космической и Мончегорской", - рассказала она.

По словам социального участкового Татьяны Храмцовой, жители совместно с администрацией Автозаводского района работали над проектом будущего сквера, обсуждали его на общественных встречах. Глава Автозаводского района Александр Нагин отметил, что проектировщики постарались учесть все пожелания горожан. Так, на территории сквера появились пешеходные дорожки, памп-трек, спортивная площадка для баскетбола и тенниса, детский городок, лавочки и перголы. Установлено около 100 новых светильников, высажены деревья и кустарники.

"Теперь каждый автозаводец может прийти сюда позаниматься спортом, погулять с детьми, просто отдохнуть. Жители очень благодарны за эту площадку", — поделилась Татьяна Храмцова.

Социальный участковый Валентина Миронова добавила, что большой популярностью у жителей пользуется и площадка для собак, которая также была создана по просьбам активистов. В планах сделать на ней освещение.

"Здесь можно и просто погулять с питомцем, и позаниматься с ним", - сказала она.

Работы в сквере завершили летом 2024 года. Всего в прошлом году в Нижнем Новгороде в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" обновили 29 общественных пространств. Большинство из них расположены именно в Автозаводском районе, как одном из самых густонаселенных в городе.

С 2018 по 2024 год в Нижегородской области было благоустроено 718 общественных территорий и 3400 дворов. С 2025 года программа реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", направленного на развитие качественной городской среды по всей стране.