Нижний Новгород стал площадкой для обсуждения молодёжной политики Группы "Т Плюс"

Нижний Новгород стал площадкой для обсуждения молодёжной политики Группы Т Плюс

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

В Нижнем Новгороде стартовал Молодёжный форум Группы «Т Плюс». Он собрал наиболее активных сотрудников до 36 лет из всех филиалов «Т Плюс», «ЭнергосбыТ Плюс» и «ИТ Плюс».

Мероприятие направлено на развитие молодёжных программ, их синхронизацию с государственной и отраслевой повестками, а также обмен профессиональным опытом.

В открытии форума приняли участие Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс и заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В течение двух дней молодые энергетики будут обсуждать актуальные кадровые вопросы и формировать стратегию развития Молодёжного сообщества Группы «Т Плюс». Участники познакомятся с наиболее интересными корпоративными, социальными, волонтёрскими проектами, реализованными в 2025 году, и подготовят план мероприятий на 2026-й. Озвученные на форуме инициативы лягут в основу обновления Молодёжной политики компании.

Молодёжная сессия Группы проводится второй год подряд. В прошлом году молодых энергетиков принимал Ульяновский филиал «Т Плюс». По мнению руководства компании, подобные мероприятия играют важную роль в решении проблемы дефицита кадров в отрасли, что напрямую влияет на качество теплоснабжения и надёжность работы энергетической инфраструктуры.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных