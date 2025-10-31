Нижний Новгород стал площадкой для обсуждения молодёжной политики Группы "Т Плюс"

Фото:
В Нижнем Новгороде стартовал Молодёжный форум Группы «Т Плюс». Он собрал наиболее активных сотрудников до 36 лет из всех филиалов «Т Плюс», «ЭнергосбыТ Плюс» и «ИТ Плюс».
Мероприятие направлено на развитие молодёжных программ, их синхронизацию с государственной и отраслевой повестками, а также обмен профессиональным опытом.
В открытии форума приняли участие Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс и заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
В течение двух дней молодые энергетики будут обсуждать актуальные кадровые вопросы и формировать стратегию развития Молодёжного сообщества Группы «Т Плюс». Участники познакомятся с наиболее интересными корпоративными, социальными, волонтёрскими проектами, реализованными в 2025 году, и подготовят план мероприятий на 2026-й. Озвученные на форуме инициативы лягут в основу обновления Молодёжной политики компании.
Молодёжная сессия Группы проводится второй год подряд. В прошлом году молодых энергетиков принимал Ульяновский филиал «Т Плюс». По мнению руководства компании, подобные мероприятия играют важную роль в решении проблемы дефицита кадров в отрасли, что напрямую влияет на качество теплоснабжения и надёжность работы энергетической инфраструктуры.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+