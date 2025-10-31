Эксперт-мониторинг событий с 24 по 31 октября 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Конфликт вокруг Украины характеризуется продолжением эскалации", "В Нижнем Новгороде состоялось выездное совещание по вопросам обеспечения безопасности критически важных объектов", "ОНФ на контроле".

Федеральная тема – "Конфликт вокруг Украины характеризуется продолжением эскалации"

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов:

"События последнего времени характеризуются продолжением эскалации в отношениях между Россией и Западом.

Дональд Трамп отложил возможную встречу с Путиным в Будапеште на неопределенный срок и ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти". В то же время Кая Каллас заявила, что 19 пакет санкций станет самым жестким давлением на Россию. При этом продолжаются разговоры о передаче Украине ракет "Томагавк", которые якобы способны изменить соотношение сил на поле боя.

В отношении американских нефтяных санкций можно сказать, что такие ограничения вводились и раньше, например, в отношении "Газпромнефти", что имело достаточно ограниченный эффект. Здесь, как правило, первоначальный медийный эффект гораздо выше нежели реальные последствия. В сравнении с этим "Лукойл" и "Роснефть" имеют больше зарубежных дочерних компаний, которым реально может грозить негативный эффект от санкций.

Но важно понимать, что наиболее существенные санкции против РФ уже были введены весной и осенью 2022 года. Любая попытка ограничения нефтяного экспорта РФ неизбежно приводит к росту цен на энергоносители, что сказывается, прежде всего, на самих США. Не следует забывать, что США, экспортируя 13 млн. баррелей нефти, импортирует около 20 млн. Это в том числе и специфика размещения американских НПЗ, поставки на которые осуществляются из Канады и Латинской Америки, в то время как шельфовые разработки, и в некоторой степени нефть из Техаса и Аляски, предназначены для внешних рынков. Более того, в ещё большей степени уход крупнейших российских поставщиков нефти окажет влияние на её крупнейших потребителей в лице Китая и Индии. Отсюда и вполне очевидная позиция Пекина и Дели в плане продолжения закупок. При этом важно понимать, что купленная российская нефть индийскими трейдерами в значительной степени поставляется либо в виде сырой нефти, либо в виде конденсата в Европу.

Что касается передачи ракет "Томагавк", то они всегда были в перечне запросов украинской стороны. Однако именно в начале октября вопрос об этих ракетах впервые сместился в практическую плоскость. Хотя ни временные рамки, ни чисто технические вопросы пока не являются достоянием публичной информации. При этом очевидно, что за счет собственных ресурсов Украина уже неспособна самостоятельно произвести дальнобойное вооружение, по крайней мере, такое, которое способно реально нанести ущерб глубокому российскому тылу, включая предприятия ВПК. Здесь, безусловно, возникает вопрос о качестве "Томагавков". Не следует преуменьшать их боеспособность. По ряду характеристик это аналог российских "Калибров". Скорее всего, проблема "Томагавков" - это не проблема самой ракеты, а вопрос о возможности их получить в достаточном количестве, а также технические возможности их боевого применения (запуска). Следует понимать, что "Томагавк" это изначально противокорабельная ракета морского базирования. Очевидно, что военно-морские силы Украины просто не имеют в своем составе кораблей, которые тем более могут быть ракетоносцами. Воздушное применение "Томагавков", скорее всего, получило малое распространение. Наконец, остается возможность размещения таких ракет наземного базирования.

Во-первых, в армии США есть установка MRC (Mid-Range Capability) "Тайфун". Здесь проблема в её больших габаритах, что будет представлять сложности, учитывая возможности российской разведки и способности наносить высокоточные удары по всей территории Украины. Примерно сходная ситуация имела место с французской артиллерийской системой Caesar, которая при всех своих технических преимуществах оказалась заметной для обнаружения и поэтому достаточно уязвимой. При этом установка "Тайфун" начала поставляться только в 2023 году и, следовательно, ещё не имеет опыта реального боевого применения. Более того, пока развернуты только две батареи (по 4 установки в каждой), размещенных на Филиппинах и в Японии. А всего к 2028 году армия США планирует иметь их в своем составе в количестве пяти.

Во-вторых, это разработанная для корпуса морской пехоты более компактная LMSL всего с одной пусковой трубой (вместо 4 у MRC). Но тут проблема в том, что эти установки начали поступать только в 2023 году, и к 2030 году планируется создание всего одного батальона, при том, что контракт с производителем был заключен лишь в 2025 году.

Другими словами, для снабжения Украины либо армии США, либо корпусу морской пехоты придется корректировать свои планы, что скажется на обороноспособности США. Собственно об этом недвусмысленно и заявил Трамп, когда сказал, что "Томагавки" нужны самой Америке. Очевидно, что наземные установки для запуска этих ракет – это новое вооружение, в то время как до того США поставляли уже имеющиеся у них на вооружении боеприпасы и технику, многие из которых так или иначе подлежали бы замене или утилизации.

Наконец, производство "Томагавков" находится в диапазоне 55-90 единиц в год. Всего у США имеется около 4 тысяч ракет, из которых половина находится непосредственно на кораблях. Учитывая масштабы восполнения арсенала, очевидно, что передать более 3-4 десятков штук США просто не могут. В конце концов, даже давно стоящие на вооружении, производящиеся в большем количестве и совместимые с украинскими средствами базирования, ракеты ATACMS были поставлены всего в количестве около 50 штук. Другими словами, передача Украине ракет "Томагавк" будет иметь лишь чисто символическое значение, а скорее всего, учитывая возможности ВС РФ обнаруживать и уничтожать такие единичные высокотехнологичные средства поражения, приведет к их высоким потерям без достижения должного эффекта.

Возникает вопрос, в чем заключается вся эта шумиха, связанная с "Томагавками"? Понятно, что для внутренней украинской аудитории это работает как инструмент "поднятия боевого духа", как в свое время были "раскручены" Хаймарс и F-16. Другое дело, что для США тема "Томагавков", на которых теоретически могут быть размещены ядерные боезаряды это средство "поднятия ставок". Возможно, последнее из уже оставшихся. Неудивительно, что буквально на днях США объявили о снятии моратория на ядерные испытания, не проводившиеся уже более 30 лет. Это вовсе не означает, что они реально будут проведены. Это лишь означает, что Трамп демонстрирует готовность повышать ставки, хотя бы на вербальном уровне.

Возможно с этим связаны и не столь резкие ответы со стороны России. Ведь в случае передачи ограниченного числа Томагавков Украине США утратит их как средство давления, как в свое время произошло с F-16, точное количество которых не известно, но их наличие у ВСУ не демонстрирует какого-либо кардинального изменения ситуации. Более того, заявление Швеции о передаче большой партии Gripen, по своим характеристикам имеющим много явных преимуществ перед американской машиной, практически осталось незамеченным.

Таким образом, основным фактором, который реально повлияет на возможные переговоры, является положение на фронте. Однако именно здесь ситуация является наиболее "запутанной" для рядового наблюдателя. Именно здесь как раз происходят на первый взгляд "незаметные" процессы, что заставляет многих говорить о неком "позиционном тупике". Тем не менее, это во многом объясняется неясностью и расплывчатостью самого понятия "война на истощение". При этом можно говорить о постепенном продвижении российских войск, которое многие воспринимают, как неспособность осуществить глубокий прорыв по примеру Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Но здесь из вида упускают как минимум два обстоятельства.

Во-первых, 2025 год стал первым, когда Украина не предприняла ни одного действительно реального наступления. В 2022 году ВСУ имели достаточно существенные продвижения в Херсонской и Харьковской областях, в 2023 году была попытка широкого фронтального наступления, завершившегося серьезными потерями живой силы и техники со стороны украинских войск, наконец, в 2024 году была предпринята Судженская операция, завершившаяся временным взятием под контроль небольшой части территории РФ в границах по состоянию до 2014 года (каноническая территория России). За исключением нескольких попыток контратак локального масштаба под Покровском и на Добропольском выступе, который в принципе и был создан для отвлечения внимания ВСУ от покровско-мирноградской агломерации, украинские войска так и не смогли организовать полноценное наступление. Этот факт красноречиво свидетельствует о снижении потенциала противника для проведения наступления и прежде всего на наиболее опасном участке – в направлении Мелитополя и Токмака на юг. Напомним, что накануне "контрнаступления" 2023 года линия фронта на юге составляла по прямой около 170 км. После падения треугольника Угледар – Курахово – Великая Новоселка линия фронта сократилась до 90 км, что делает невозможным широкий прорыв ВСУ в Приазовье и к Крыму. Во-вторых, обратим внимание, что если в 2022-23 гг ВС РФ концентрировали внимание на каком-либо одном участке – Северодонецк – Лисичанск, затем Соледар-Бахмут, в 2024 году – Авдеевка, то сейчас можно выделить одновременно семь оперативных направлений, где ситуация для противника близка к критической: Покровск-Мирноград, Константиновка, Северск, Лиман, Купянск, Волчанск, Новопавловка. В течение ближайших недель можно прогнозировать ухудшение обстановки вокруг Гуляйполя и Новопавловки. Рискнем предположить, что в каждом из этих случаев российское командование не будет спешить, прежде всего, из-за необходимости одномоментного сковывания ВСУ, включая их оперативные и стратегические резервы".

Региональная тема – "В Нижнем Новгороде состоялось выездное совещание по вопросам обеспечения безопасности критически важных объектов"

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин:

"28 октября в Нижнем Новгороде секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел выездное совещание по вопросам обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективности принимаемых по их защите мер в условиях проведения специальной военной операции. В заседании приняли участие главы субъектов Приволжского федерального округа, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Проблемным полем совещания стали возросшие частота и массированность атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), применяемыми киевским режимом для нанесения урона гражданским объектам и объектам критически важной инфраструктуры в целях дестабилизации мирной жизни и нарушения производственных операций. Акцент был сделан на том, что данные атаки дополнительно сопровождаются гибридными угрозами, в рамках которых используются как диверсионные методы, так и современные информационные технологии.

Напомним, что в период проведения специальной военной операции регионы России, в том числе и Нижегородская область, неоднократно были атакованы БПЛА, причем целями киевского режима в первую очередь становились аэропорты, предприятия оборонно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающего сектора. В регионе попытки атак были направлены, прежде всего, на Нижний Новгород, Кстово, Дзержинск и Арзамас.

При этом существовали определенные бюрократические издержки, связанные с установкой различных средств защиты тех объектов, которые находятся в частной собственности: так, в ряде регионов установку антидроновых куполов не согласовывали представители МЧС ввиду того, что закрытие ими пожароопасных объектов противоречило технике пожарной безопасности (т.е. могло, в теории, препятствовать пожаротушению).

Важно, что в настоящее время в ряде регионов, в том числе и в Нижегородской области, в связи с этим создаются мобилизационные резервы, служба в которых подразумевает прохождение теоретической и практической подготовки, в том числе по противодействию БПЛА, на территории региона с возможностью привлечения для решения задач по защите объектов критической инфраструктуры.

На наш взгляд, актуализация вынесенной на выездное совещание проблематики является очень важным шагом вперед в деле устранения межведомственной рассинхронизованности и устранения бюрократических препятствий для эффективной защиты как самих объектов инфраструктуры, так и населения. В свою очередь, применение комплексного подхода, сочетающего создание единой политики по данному вопросу с формированием добровольного мобилизационного резерва, позволит пресекать планирующиеся к осуществлению преступные деяния киевского режима".

Муниципальная тема – "ОНФ на контроле"

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов:

"Региональное отделение Народного фронта провело круглый стол на тему: "О проблемах организации доступной городской среды для граждан с ограниченными физическими возможностями". В мероприятии, кроме экспертов Народного фронта, приняли участие представители государственной жилищной инспекции Нижегородской области, органов местного самоуправления, управлений социальной защиты населения, общественных объединений инвалидов.

В региональный исполком ОНФ продолжают поступать обращения от инвалидов с жалобами на недоступность для них городской среды, в том числе на отсутствие пандусов, поручней, подъемников в подъездах многоквартирных домов, на их входных группах, с жалобами на другие препятствия, которые они не могут преодолеть в силу ограниченных физических возможностей. В настоящее время на контроле находится 56 подобных обращений.

Проблема в том, что люди с ограниченными возможностями годами не могут добиться решения своего вопроса. В этом убедились эксперты Народного фронта, выезжая на основании обращений граждан на места. Например, в Дзержинске в доме № 3 на улице Водозаборной инвалиду не делают поручни в коридоре, в подъезде, что значительно облегчило бы его перемещения. В доме № 12 по улице Шапошникова в Нижнем Новгороде инвалид более семи лет не может решить вопрос с пандусом.

Более всего инвалидов обижают формальные ответы от органов местного самоуправления, из управлений социальной защиты. Идут формальные отписки: хотите иметь пандус, инициируйте общее собрание собственников жилых и нежилых помещений вашего дома, если 2/3 собственников проголосует за пандус, то домоуправляющая компания его установит. Можно представить с какими трудностями столкнется инвалид в ходе организации данного собрания!

Действительно, в нормативных документах указано, что если пандус будет устанавливаться за счет средств содержания общего имущества дома, то необходимо согласие собственников жилых и нежилых помещений дома. Такой ответ из органа местного самоуправления вызывает у людей чувство безысходности и тупика.

Имеется множество нормативных документов, регламентирующих вопросы обеспечения инвалидов доступной городской средой, в том числе: Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", определяющий государственную политику в этом направлении, постановление правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов".

В этих и других нормативных документах подробно расписано все, как обеспечить инвалидов доступной городской средой, однако проблема не решается, и жалобы на недоступность городской среды продолжают поступать.

В ходе обсуждения представители управлений социальной защиты населения сообщили, что ранее в Нижегородской области была целевая государственная программа с финансированием из регионального бюджета, которая позволяла более оперативно решать проблемы граждан с ограниченными физическими возможностями, а сейчас такой областной целевой программы к сожалению нет. Органы социальной защиты работают только по обращениям инвалидов, вынуждены по каждому обращению добиваться финансирования, что занимает много времени.

Участники круглого стола единодушно обратились в региональное отделение Народного фронта с просьбой инициировать обращение в правительство, Законодательное собрание Нижегородской области о разработке новой целевой государственной программы социальной защиты инвалидов с финансированием из регионального бюджета, что мы обязательно и сделаем.

В ходе обсуждения также выяснились проблемы введения в эксплуатацию подъемных механизмов для инвалидов, которые могут устанавливаться в подъездах домов и на других объектах. Оказывается, Ростехнадзор не занимается освидетельствованием подъемных механизмов для инвалидов, не дает разрешения на ввод их в эксплуатацию, а другой специализированной организации, которая решала бы эти вопросы, в области нет. В итоге, в Дзержинске, например, для инвалидов установили три подъемника, но они не работают, так как нет разрешения на их ввод в эксплуатацию и когда подъемники заработают, неизвестно!

Также были озвучены и другие проблемы, не позволяющие обеспечить инвалидов доступной городской средой. Вся полученная информация экспертами Народного фронта будет обобщена и направлена в органы государственной власти и местного самоуправления".