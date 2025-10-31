Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

30 участников проекта "СВОё дело" ознакомились с работой нижегородских предприятий

31 октября 2025 18:02 Общество
30 участников проекта СВОё дело ознакомились с работой нижегородских предприятий

Фото: Центр малого бизнеса Нижегородской области

30 участников проекта «СВОё дело» посетили с экскурсиями десять нижегородских предприятий.

Проект реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», кадрового центра «Работа России» и управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Корпоративного университета правительства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

«Мы разработали проект «СВОё дело» таким образом, чтобы участники могли получить и теоретические знания по развитию предпринимательства, и инструменты для практической реализации. В том числе для этого мы включили в проект блок, во время которого участники могут получить консультации действующих предпринимателей. Кроме того, в рамках программы мы организуем экскурсии на региональные предприятия, что позволяет лучше ознакомиться с производственными процессами и установить профессиональные связи», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Министр добавил, что участники проекта посетили производственные площадки 10 предприятий. В Нижнем Новгороде – ООО «Евросид» (производство сидений для автотранспортных средств); в Борском округе – ООО «Борский силикатный завод» (производство изделий из обожженной глины); в Навашинском округе – ООО «Лесосервис» (производство деревянных изделий), ООО «ПП Ока-медик» (производство медицинских инструментов и оборудования); в Арзамасе – АО «АПЗ» (производство инструментов для измерения, контроля и испытаний), АО «Рикор Электроникс» (производство электронных и электротехнических изделий различного назначения); в Семенове – ОАО «ЛМЗ» (производство арматуры), ООО «Мегаплит-НН» (распиловка и строгание древесины); в Лукояновском округе – филиал АО «Меридиан» (производство спецодежды), ООО «Восток» (розничная торговля напитками в специализированных магазинах).

Ранее экскурсии прошли в Урене, Сарове, Павлове, Городце для 41 участника проекта.

Программа «СВОё дело» продлится до конца ноября. Для победителей бизнес-игр сотрудники центров «Мой бизнес» разработают индивидуальные карты развития с учетом актуальных мер господдержки. Авторы 10 лучших проектов смогут бесплатно получить одну из услуг, связанных с разработкой сайта, интернет-магазина или другим форматом продвижения продукции, сертификацией товаров, разработкой брендбука и бизнес-плана. В семинарах программы «СВОё дело» приняли участие около 140 человек.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

