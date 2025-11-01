Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

В Урене готовят к открытию после капремонта коррекционную школу-интернат

01 ноября 2025 15:40 Общество
В Урене готовят к открытию после капремонта коррекционную школу-интернат

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Урене Нижегородской области завершается масштабный капитальный ремонт коррекционной школы-интерната. Сейчас строительные работы завершены на 99%, в ноябре дети приступят к занятиям в обновленном здании.

В ходе рабочей поездки в Уренский муниципальный округ образовательное учреждение посетил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин. Вместе с главой местного самоуправления муниципалитета Сергеем Бабинцевым он оценил качество проводимого ремонта.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, здание, в котором проводятся работы, было построено почти 70 лет, ранее здесь выполнялся только косметический ремонт. С октября прошлого года дети временно обучаются в здании интерната.

«Основное здание школы находилось в аварийном состоянии – здесь невозможно было даже находиться, не говоря о том, чтобы организовывать учебный процесс. По сути, сейчас школа-интернат проходит через реконструкцию: произведена полная замена всех инженерных систем, отремонтирована крыша, установлены новые окна, завершается капитальный ремонт всех пространств. Площадь ремонта – 1,5 тысячи квадратных метра, сюда вложено около 50 миллионов рублей из средств областного бюджета. Детей ждут современные классы, красивый спортивный и актовый залы, новая спортивная площадка на школьной территории. Подрядчик справляется со своей работой отлично», – рассказал Андрей Чечерин.

Директор Уренской коррекционной школы-интерната Любовь Коробейникова сообщила, что в учреждении обучаются 114 детей. И ребята, и их педагоги с нетерпением ждут возвращения в родные стены.

«Нас ждут самые приятные хлопоты – наведение порядка, расстановка мебели. Мы уже на низком старте, готовимся запустить образовательный процесс буквально через несколько недель. Уверена, дети будут в восторге!» – сказала она.

Директор добавила, что в школе, помимо освоения детьми адаптированных образовательных программ, уделяется особое внимание патриотическому воспитанию.

«Наши ребята состоят в патриотическом отряде «Память поколений», они первыми в регионе были посвящены в «Хранители истории» «Движения первых». Дети также активно участвуют во всероссийской акции «Мы вместе» – изготавливают и отправляют на фронт окопные свечи. Особая ценность для них – это шефство над местным памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны: дети следят, чтобы памятник и его территория был ухоженными, очень по-взрослому относятся к этой миссии», – отметила она.

Как сообщил Сергей Бабинцев, в муниципалитете преображаются и другие образовательные объекты. В их числе – Уренская средняя общеобразовательная школа №1, которая в январе 2025 года возобновила работу после капитального ремонта.

«Администрация округа поддержала нашу инициативу по воссозданию школьного тира, который функционировал здесь еще в советские годы. Школе выделили около 3,5 миллионов рублей: мы оборудовали кабинет для углубленного изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины», – рассказала директор Уренской СОШ №1 Инна Цыплянская.

По словам руководителя образовательной организации, к своему 50-летию в школе также преображается музей – его намерены открыть в начале 2026 года. Кроме того, благодаря губернаторскому проекту «Вам решать!» на территории школы появились детские игровые площадки. Участие в проекте инициативного бюджетирования продолжается: следующая задача – созхдать зону отдыха.

Напомним, работа по созданию комфортной образовательной среды в регионе проводится в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

