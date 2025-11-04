В России появится новый праздник – День языков народов

Фото:
Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении нового государственного праздника – Дня языков народов Российской Федерации, сообщает 360.ru.
В тексте указа говорится, что праздник установлен "в целях сохранения и поддержки языков народов России". Отмечать его будут ежегодно 8 сентября. Указ вступил в силу с момента подписания.
Кроме того, глава государства распорядился учредить еще один праздник – День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Он будет отмечаться 30 апреля.
Напомним, что в том году в Нижегородской области учредили День профсоюзов. Он отмечается 16 ноября.
