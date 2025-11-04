Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
04 ноября 2025 12:00В России появится новый праздник – День языков народов
31 октября 2025 18:58Эксперт-мониторинг событий с 24 по 31 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
30 октября 2025 14:33Муниципальные лидеры обсуждают будущее социальной политики в Тосно
29 октября 2025 15:33Владимир Москаленко избран председателем Молодежного парламента при ЗСНО
29 октября 2025 14:00Люлин рассказал, как наследие комсомола сегодня влияет на молодежь
29 октября 2025 13:14Глеб Никитин рассказал о главных достижениях на посту губернатора
28 октября 2025 10:23Евгений Люлин: "Соцполитика должна охватывать те ситуации, которые раньше оставались за рамками внимания"
28 октября 2025 09:58Нижегородские депутаты предложили реорганизовать "Почту России"
27 октября 2025 16:17Ученые предлагают изменить систему нумерации созывов нижегородской Думы
24 октября 2025 22:44Нижегородка Светлана Ермолова возглавила минздрав Курской области
Политика

В России появится новый праздник – День языков народов

04 ноября 2025 12:00 Политика
В России появится новый праздник – День языков народов

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении нового государственного праздника – Дня языков народов Российской Федерации, сообщает 360.ru

В тексте указа говорится, что праздник установлен "в целях сохранения и поддержки языков народов России". Отмечать его будут ежегодно 8 сентября. Указ вступил в силу с момента подписания.

Кроме того, глава государства распорядился учредить еще один праздник – День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Он будет отмечаться 30 апреля.

Напомним, что в том году в Нижегородской области учредили День профсоюзов. Он отмечается 16 ноября. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных