В России появится новый праздник – День языков народов Политика

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении нового государственного праздника – Дня языков народов Российской Федерации, сообщает 360.ru.

В тексте указа говорится, что праздник установлен "в целях сохранения и поддержки языков народов России". Отмечать его будут ежегодно 8 сентября. Указ вступил в силу с момента подписания.

Кроме того, глава государства распорядился учредить еще один праздник – День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Он будет отмечаться 30 апреля.

Напомним, что в том году в Нижегородской области учредили День профсоюзов. Он отмечается 16 ноября.