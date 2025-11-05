Министр Пучков высказался о переходе на 12-летнее обучение в школах Общество

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков высказался по теме перехода на 12-летнее школьное обучение. Комментарий он разместил на своей странице во "ВКонтакте" после запроса редакции НИА "Нижний Новгород".

Поводом для обсуждения стало заявление заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба в беседе с ТАСС. Он предложил заменить нынешнюю 11-летнюю систему на 12-летнюю, полагая, что текущего срока недостаточно для освоения программы.

Пучков сначала привел позицию Минпросвещения РФ: по оценке ведомства, сегодня российская школа "позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов", а учебные программы выстроены с учетом возраста и особенностей развития. В министерстве также подчеркивают, что введенные ФГОС и федеральные программы обеспечивают качество образования.

Там же отмечают, что любая новая инициатива должна проходить широкое обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих школьников. Важно заранее "оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества".

Пучков же назвал систему образования сложной конструкцией со множеством взаимосвязанных элементов. По его словам, простое добавление еще одного года окажется неэффективным без изменений в каждом из этих элементов и без четко сформулированной цели.

Министр отдельно остановился на вопросе "где добавить этот год". Если начинать обучение с 6 лет, придется пересматривать ФГОС начальной школы и соответствующие программы. Сейчас набор в первый класс идет с 7 лет — в возрасте, когда мозг ребенка переживает пик формирования синапсов. В 6 лет необходимых связей может быть недостаточно для нынешней первой программы, поэтому "нельзя просто взять программу текущего первого класса и начать ее изучать в 6 лет". Потребуются новая программа, изменение ФГОС и переобучение педагогов.

Рассматривая вариант добавления года после 9 класса, Пучков напомнил, что в Нижегородской области 65% выпускников девятых классов выбирают среднее профобразование и успешно выходят на рынок труда после техникумов и колледжей. В этой связи он задается вопросом: зачем им еще один год в школе?

Подводя итог, Пучков подчеркнул, что важен не сам "дополнительный год", а то, "где и как будет распределено дополнительное время" между уровнями школьного образования — начальным, основным и средним. В любом случае изменения затронут все уровни и потребуют переработки ФГОС, школьных и рабочих программ, линеек учебников, методик и переобучения учителей. Это не исключено, но требует "очень серьезного анализа" последствий и необходимых ресурсов.

"В конечном итоге, был этап, когда школьное среднее образование было десятилетним", - заключил Пучков.

