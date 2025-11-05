Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 18:30Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород
05 ноября 2025 18:16Часть улицы Сергиевской перекрыли для транспорта до 15 декабря
05 ноября 2025 18:05Школьник из Нижнего Новгорода одержал победу в финале чемпионата "Абилимпикс"
05 ноября 2025 17:50В Госдуме предложили упростить процесс предоставления соцпомощи малоимущим
05 ноября 2025 17:50Почти 13 млн рублей выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе
05 ноября 2025 17:40В соцсетях появилось фейковое руководство для ВСУ по управлению БПЛА через MAX
05 ноября 2025 17:10Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"
05 ноября 2025 17:01Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
Общество

Министр Пучков высказался о переходе на 12-летнее обучение в школах

05 ноября 2025 14:46 Общество
Министр Пучков высказался о переходе на 12-летнее обучение в школах

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков высказался по теме перехода на 12-летнее школьное обучение. Комментарий он разместил на своей странице во "ВКонтакте" после запроса редакции НИА "Нижний Новгород".

Поводом для обсуждения стало заявление заместителя секретаря Общественной палаты Владислава Гриба в беседе с ТАСС. Он предложил заменить нынешнюю 11-летнюю систему на 12-летнюю, полагая, что текущего срока недостаточно для освоения программы.

Пучков сначала привел позицию Минпросвещения РФ: по оценке ведомства, сегодня российская школа "позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов", а учебные программы выстроены с учетом возраста и особенностей развития. В министерстве также подчеркивают, что введенные ФГОС и федеральные программы обеспечивают качество образования.

Там же отмечают, что любая новая инициатива должна проходить широкое обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих школьников. Важно заранее "оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества".

Пучков же назвал систему образования сложной конструкцией со множеством взаимосвязанных элементов. По его словам, простое добавление еще одного года окажется неэффективным без изменений в каждом из этих элементов и без четко сформулированной цели.

Министр отдельно остановился на вопросе "где добавить этот год". Если начинать обучение с 6 лет, придется пересматривать ФГОС начальной школы и соответствующие программы. Сейчас набор в первый класс идет с 7 лет — в возрасте, когда мозг ребенка переживает пик формирования синапсов. В 6 лет необходимых связей может быть недостаточно для нынешней первой программы, поэтому "нельзя просто взять программу текущего первого класса и начать ее изучать в 6 лет". Потребуются новая программа, изменение ФГОС и переобучение педагогов.

Рассматривая вариант добавления года после 9 класса, Пучков напомнил, что в Нижегородской области 65% выпускников девятых классов выбирают среднее профобразование и успешно выходят на рынок труда после техникумов и колледжей. В этой связи он задается вопросом: зачем им еще один год в школе?

Подводя итог, Пучков подчеркнул, что важен не сам "дополнительный год", а то, "где и как будет распределено дополнительное время" между уровнями школьного образования — начальным, основным и средним. В любом случае изменения затронут все уровни и потребуют переработки ФГОС, школьных и рабочих программ, линеек учебников, методик и переобучения учителей. Это не исключено, но требует "очень серьезного анализа" последствий и необходимых ресурсов. 

"В конечном итоге, был этап, когда школьное среднее образование было десятилетним", - заключил Пучков. 

Ранее глава регионального минобрнауки высказался о буллинге в одной из школ Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минобрнауки Михаил Пучков Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных