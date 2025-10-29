Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2025 09:46Министр Пучков анонсировал проект против буллинга в Нижегородской области
29 октября 2025 09:37Дмитриевская родительская суббота: история, традиции и современное значение
29 октября 2025 09:14Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 07:00Нижегородцам рассказали, как будут работать поликлиники в начале ноября
28 октября 2025 19:47Полиция нашла пропавших в Дзержинске школьниц
28 октября 2025 18:13Глеб Никитин поздравил движение "Волонтёры Победы" с 10-летием
28 октября 2025 17:29Шойгу обсудил в Нижнем Новгороде усиление безопасности регионов ПФО
28 октября 2025 17:12Снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих
28 октября 2025 16:56Эколог Рыбальченко рассказал, как микропластик из канализации вредит природе
28 октября 2025 16:38Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за I полугодие 2025 года более чем на 17%
Общество

Министр Пучков анонсировал проект против буллинга в Нижегородской области

29 октября 2025 09:46 Общество
Министр Пучков анонсировал проект против буллинга в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал случай буллинга шестиклассницы в одной из школ Ветлужского района.

Напомним, 13-летняя ученица подвергалась систематической травле со стороны одноклассников. Сначала издевательства происходили в школе, затем продолжились в Telegram-канале, который читали сотни пользователей. Разговоры с учениками, их родителями и школьным персоналом результата не дали. После огласки в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязание.

"Хочу напомнить, что буллинг — это форма насилия! А значит, полностью недопустим, тем более в образовательных учреждениях. И буллинг — это не проблема жертвы, ей может стать любой! Это проблема и агрессора, и всего коллектива, да-да и наблюдателей! Агрессор, утверждаясь будет причинять боль кому-то, наблюдатель будет молчать и даже принимать участие, от страха, что он может стать следующим," — написал министр на своей странице "ВКонтакте".

Пучков обратил внимание на то, что травля часто становится возможной из-за бездействия взрослых: педагоги и родители либо не замечают проблему, либо не знают, как на неё правильно реагировать.

После выхода сюжета на региональном телеканале о травле школьницы в Ветлужском муниципальном округе министр получил официальное письмо от местного управления образования. Ознакомившись с ним, он выразил недовольство подходом школы к профилактике буллинга.

"Эффективность профилактики буллинга зависит от согласованности действий всех участников образовательного процесса — администрации, педагогов, родителей и самих учащихся. Важно создать образовательную среду, где буллинг не только не допускается, но и активно осуждается, а каждый ученик чувствует себя в безопасности", — отметил Пучков.

В связи с инцидентом министерство образования и науки региона создало специальную рабочую группу. Она займется изучением ситуации и посетит школы округа. Также девочке и её матери будет оказана психологическая помощь.

Министр заверил, что будет лично следить за развитием ситуации.

Он также анонсировал новый проект "Мы с тобой онлайн", который стартует в регионе с 1 ноября. Теперь школьники смогут не только позвонить на телефон доверия, но и анонимно пообщаться с психологом в чате или рассказать о травле. Подробности инициативы власти обещают раскрыть в день запуска.

Ранее сообщалось, что Михаил Пучков опроверг информацию о новой драке в печально известной школе №117 Сормовского района. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Буллинг Михаил Пучков Школы
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 17:10Заболевших норовирусом учеников "Созвездия" выписали из больницы
27 октября 2025 11:31СК завел уголовное дело о халатности после скандала в нижегородской школе
15 октября 2025 17:47Нижегородский депобр поделился подробностями "инцидента" в школе №117
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных