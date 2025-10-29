Министр Пучков анонсировал проект против буллинга в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал случай буллинга шестиклассницы в одной из школ Ветлужского района.

Напомним, 13-летняя ученица подвергалась систематической травле со стороны одноклассников. Сначала издевательства происходили в школе, затем продолжились в Telegram-канале, который читали сотни пользователей. Разговоры с учениками, их родителями и школьным персоналом результата не дали. После огласки в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязание.

"Хочу напомнить, что буллинг — это форма насилия! А значит, полностью недопустим, тем более в образовательных учреждениях. И буллинг — это не проблема жертвы, ей может стать любой! Это проблема и агрессора, и всего коллектива, да-да и наблюдателей! Агрессор, утверждаясь будет причинять боль кому-то, наблюдатель будет молчать и даже принимать участие, от страха, что он может стать следующим," — написал министр на своей странице "ВКонтакте".

Пучков обратил внимание на то, что травля часто становится возможной из-за бездействия взрослых: педагоги и родители либо не замечают проблему, либо не знают, как на неё правильно реагировать.

После выхода сюжета на региональном телеканале о травле школьницы в Ветлужском муниципальном округе министр получил официальное письмо от местного управления образования. Ознакомившись с ним, он выразил недовольство подходом школы к профилактике буллинга.

"Эффективность профилактики буллинга зависит от согласованности действий всех участников образовательного процесса — администрации, педагогов, родителей и самих учащихся. Важно создать образовательную среду, где буллинг не только не допускается, но и активно осуждается, а каждый ученик чувствует себя в безопасности", — отметил Пучков.

В связи с инцидентом министерство образования и науки региона создало специальную рабочую группу. Она займется изучением ситуации и посетит школы округа. Также девочке и её матери будет оказана психологическая помощь.

Министр заверил, что будет лично следить за развитием ситуации.

Он также анонсировал новый проект "Мы с тобой онлайн", который стартует в регионе с 1 ноября. Теперь школьники смогут не только позвонить на телефон доверия, но и анонимно пообщаться с психологом в чате или рассказать о травле. Подробности инициативы власти обещают раскрыть в день запуска.

