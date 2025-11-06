Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Евгений Люлин: "Развитие агроклассов способствует обеспечению региона квалифицированными кадрами для АПК"

06 ноября 2025 17:12 Общество
Евгений Люлин: Развитие агроклассов способствует обеспечению региона квалифицированными кадрами для АПК

Фото: пресс-служба ЗСНО

Тему развития сельских территорий продолжают обсуждать в региональном парламенте. Вместе с представителями министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области депутаты подвели итоги приемной компании агроспециальностей и развитие системы аграрного образования в регионе, включая создание и поддержку профильных классов в школах.

В ходе рабочей встречи было отмечено, что в Нижегородской области продолжается активная работа по созданию и развитию агротехнологических классов в школах. С 2025 года регион включился в реализацию нового федерального проекта «Кадры в АПК», главная цель которого - к 2031 году увеличить уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса до 95%. Для реализации проекта в области утверждена дорожная карта и создан Координационный совет по развитию агротехнологического образования.

На сегодняшний день в 39 муниципальных округах области на базе 84 школ открыто 144 агрокласса. Это заметный рост по сравнению с прошлым учебным годом, когда таких классов было 128. В новом учебном году ребята, начиная с начальной школы, получают агрообразование.  Ученики средних и старших классов углубленно изучают химию и биологию или физику и математику, что позволяет более осознанно выбрать будущую профессию.

Важным элементом системы стало тесное взаимодействие между школами, академическими партнерами (вузами и техникумами) и предприятиями агропромышленного комплекса. Подписано 12 трехсторонних соглашений о сотрудничестве. Более 40 сельхозпредприятий, включая крупные холдинги и местные фермерские хозяйства, участвуют в жизни агроклассов. Для поддержки педагогов и учеников созданы цифровые образовательные сервисы «Я в агро» и «Вектор возможностей».

Особенностью проекта «Кадры в АПК» является финансовая поддержка со стороны государства. Предприятия, которые вкладываются в ремонт агроклассов, закупку оборудования или доплаты учителям, могут вернуть от 30 до 95% своих затрат. В 2025 году на эти цели из федерального бюджета выделено 17,3 млн рублей. В IV квартале компенсации получат семь сельхозпредприятий, активно участвующих в оснащении учебных заведений и поддержке педагогов.

«Для нас принципиально важно выстроить бесшовную систему: от школы до рабочего места на предприятии. Мы активно развиваем сеть агроклассов, чтобы дети со школьной скамьи знакомились с аграрными профессиями и оставались на Родине. Параллельно в регионе ведется работа по повышению привлекательности отрасли для бизнеса и инвесторов в виде программ и субсидий. Также отдельная задача - закрепление молодых специалистов на селе. Для них с 2025 года жилищная выплата увеличена до двух миллионов рублей. Вся эта комплексная работа является частью большого плана по обеспечению АПК области квалифицированными кадрами», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Параллельно с развитием школьного образования продолжается подготовка специалистов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Итоги приемной кампании 2025 года в аграрных техникумах и колледжах демонстрируют стабильный интерес молодежи к профессиям АПК.

Так Княгининском университете в 2025 году на 1215 бюджетных мест было подано более 15 тысяч заявлений. Что составило более 12 человек на место. За 5 лет количество заявлений от потенциальных абитуриентов выросло в 3 раза.

Ардатовский аграрный техникум также успешно выполнил план приема по большинству специальностей. Самыми популярными направлениями обучения стали - технология продуктов питания из растительного сырья, экономика и бухгалтерский учет, а также эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

В свою очередь, Работкинский аграрный колледж в этом году выпустил 117 специалистов. Часть выпускников сразу трудоустроилась на сельхозпредприятия, остальные продолжают обучение в вузах.

«Запуск федерального проекта «Кадры в АПК» и рост числа агроклассов в регионе – показатель заинтересованности государства и молодежи к данной сфере. Сегодня мы создаём единую образовательную вертикаль, где школа, техникум, вуз и предприятие становятся звеньями одной цепи. Наша задача - заинтересовать ребёнка агропрофессией, чтобы он мог построить в регионе понятную и успешную карьеру, не уезжая из области. А предприятия в этом случае получали замотивированных на результат специалистов», - рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
АПК Законодательное собрание Образование
