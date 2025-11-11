Нижегородцев пригласили к участию во Всероссийской детской акции «Я - россиянин» Общество

Жителей Нижегородской области приглашают присоединиться к Всероссийской детской культурно-просветительской акции «Я - россиянин», которая приурочена ко Дню народного единства. В этом году акция посвящена 80-летию Великой Победы. Это масштабное событие объединит около трех миллионов школьников, педагогов и родителей.

Акция уже стартовала в школах и ссузах страны и завершится 15 ноября. Ее цель - сформировать гражданскую идентичность, привить любовь к Родине и воспитать уважение к представителям разных народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В 2025 году акцию поддержал Фонд президентских грантов и Федеральное агентство по делам национальностей, Общественная палата РФ, ФГБУ «Дом народов России». Мероприятие внесено в перечень мероприятий Минспросвещения России, рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы на 2025-2026 учебный год.

«Мы надеемся, что большинство российских школьников, педагогов и родителей примут активное участие в акции. Вместе мы сможем сделать наш мир лучше, а наше общество – более сплоченным и гармоничным, живущим согласно духовным ценностям, которые формируют совершенно новый уровень качества жизни человека, его стремлений и возможностей развития», — считает директор Дома народов России Анна Полежаева.

В рамках акции запланировано два цифровых интерактивных урока для школьников начальных и старших классов. Никакой специальной подготовки не нужно. Занятия могут провести не только педагоги, сотрудники сферы просвещения и культуры, но и родители, скачав материалы с сайта акции.

В ходе уроков ребята получат знания о многообразии культур народов и объединяющих их факторах, о традиционных религиях России, истории, духовно-нравственных и семейных ценностях.

«Акция «Я - россиянин» уже зарекомендовала себя как один из лучших проектов в патриотическом воспитании учащейся молодёжи. Мы видим интерес ребят к темам нравственности, духовности и к тем принципам, которые на протяжении веков формировались в обществе», - отметил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

По информации организаторов, в прошлом году ее участниками стали около 2 млн школьников и более 62 тысячи педагогов.