Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2025 14:32Нижегородцев пригласили к участию во Всероссийской детской акции «Я - россиянин»
11 ноября 2025 13:16Нижегородская область вошла в топ-10 участников нацпроекта "Кадры"
11 ноября 2025 12:54Сильная магнитная буря накроет Нижегородскую область вечером 11 ноября
11 ноября 2025 12:09Проект нового театра оперы в Нижнем Новгороде: идет работа над концепцией
11 ноября 2025 11:04Метрощит преодолел километр второго тоннеля от Сенной до площади Свободы
11 ноября 2025 10:38Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
11 ноября 2025 10:23Дизайн-код улицы Ульянова обновили в Нижнем Новгороде
11 ноября 2025 10:06Росздравнадзор опроверг нехватку вакцины от ротавируса в Нижегородской области
11 ноября 2025 09:44Тину Канделаки поздравили с юбилеем на фасаде нижегородской Ледовой арены
11 ноября 2025 09:00Противогололедную обработку дорог в Нижнем Новгороде пока не планируют
Общество

Нижегородцев пригласили к участию во Всероссийской детской акции «Я - россиянин»

11 ноября 2025 14:32 Общество
Нижегородцев пригласили к участию во Всероссийской детской акции «Я - россиянин»

Жителей Нижегородской области приглашают присоединиться к Всероссийской детской культурно-просветительской акции «Я - россиянин», которая приурочена ко Дню народного единства. В этом году акция посвящена 80-летию Великой Победы. Это масштабное событие объединит около трех миллионов школьников, педагогов и родителей.

Акция уже стартовала в школах и ссузах страны и завершится 15 ноября. Ее цель - сформировать гражданскую идентичность, привить любовь к Родине и воспитать уважение к представителям разных народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В 2025 году акцию поддержал Фонд президентских грантов и Федеральное агентство по делам национальностей, Общественная палата РФ, ФГБУ «Дом народов России». Мероприятие внесено в перечень мероприятий Минспросвещения России, рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы на 2025-2026 учебный год.

«Мы надеемся, что большинство российских школьников, педагогов и родителей примут активное участие в акции. Вместе мы сможем сделать наш мир лучше, а наше общество – более сплоченным и гармоничным, живущим согласно духовным ценностям, которые формируют совершенно новый уровень качества жизни человека, его стремлений и возможностей развития», — считает директор Дома народов России Анна Полежаева.

В рамках акции запланировано два цифровых интерактивных урока для школьников начальных и старших классов. Никакой специальной подготовки не нужно. Занятия могут провести не только педагоги, сотрудники сферы просвещения и культуры, но и родители, скачав материалы с сайта акции.

В ходе уроков ребята получат знания о многообразии культур народов и объединяющих их факторах, о традиционных религиях России, истории, духовно-нравственных и семейных ценностях.

«Акция «Я - россиянин» уже зарекомендовала себя как один из лучших проектов в патриотическом воспитании учащейся молодёжи. Мы видим интерес ребят к темам нравственности, духовности и к тем принципам, которые на протяжении веков формировались в обществе», - отметил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

По информации организаторов, в прошлом году ее участниками стали около 2 млн школьников и более 62 тысячи педагогов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции День народного единства Патриотизм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных