В Госдуме предложили ограничить наценку на авиабилеты в праздники

12 ноября 2025 18:21
В Госдуме предложили ограничить наценку на авиабилеты в праздники

Фото: Кира Мишина

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Яна Лантратова, предложила снизить наценку на авиабилеты в праздничные периоды. Об этом сообщает издание 360.ru.

Парламентарий направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с просьбой установить предельный уровень наценки на авиабилеты. По её словам, во время праздников авиабилеты на внутренние рейсы значительно дорожают, что делает их недоступными для многих граждан.

Лантратова подчеркнула, что из-за роста цен многие россияне не могут позволить себе поездки к родственникам в другие регионы или путешествия. Особенно страдают уязвимые категории населения, такие как семьи с детьми, студенты, пенсионеры и жители отдалённых регионов, где авиасообщение является основным способом связи с другими субъектами РФ.

Для решения этой проблемы депутат предложила внедрить систему "ценовых коридоров" при бронировании билетов на праздничные даты. Это позволит контролировать отклонения от среднерыночной цены за аналогичный период. Также она призвала разработать стимулирующие меры для раннего бронирования билетов, которые обеспечат выгодные условия для приобретения билетов за 30–45 дней до вылета.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Авиаперевозки Отдых Цены
