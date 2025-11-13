Тревожный сигнал из прошлого: дроны возродили "окопную чуму" в рядах ВСУ Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Британское издание The Telegraph сообщило о вспышке газовой гангрены среди украинских военных в зоне спецоперации. Медики сталкиваются с массовыми случаями заболевания из-за невозможности эвакуации раненых из-за атак дронов.

Газовая гангрена — это острая анаэробная инфекция, вызываемая бактериями Clostridium, распространёнными в почве. Заболевание развивается при глубоких ранениях с загрязнением землёй и отсутствием доступа кислорода. Симптомы включают интенсивную боль, отёк, крепитацию (характерный хруст из-за лопания пузырьков газа в тканях), специфический запах и выделение жидкости. Без лечения смерть может наступить за 24-48 часов.

Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения газовой гангрены. Проводится радикальная обработка раны и, при необходимости, гильотинная ампутация. Медикаментозная терапия включает внутривенную антибиотикотерапию для подавления инфекции.

Военный хирург Владимир Хорошев в комментарии для 360.ru подчеркнул, что задержка в оказании хирургической помощи является ключевым фактором развития газовой гангрены. Правильная обработка раны снижает риск заболевания. Хорошев также отмечает, что задержка эвакуации приводит к осложнениям.

Так, в ходе Первой мировой войны газовая гангрена стала эпидемией именно из-за длительных боевых действий и неэффективной системы эвакуации. К началу Второй мировой войны удалось внедрить систему этапного лечения с первичной хирургической обработкой в первые часы после ранения.

Военный историк Александр Широкорад проанализировал потери среди военнослужащих в различных конфликтах. Он отметил снижение случаев газовой гангрены во Второй мировой войне благодаря переходу от позиционной к маневренной войне, что позволило быстрее эвакуировать раненых и разворачивать госпитали ближе к фронту.

Однако современные условия боевых действий вновь создают проблемы. Дроны затрудняют безопасную эвакуацию раненых, а небольшие группы солдат в зданиях усложняют доступ медиков. Это приводит к задержкам в оказании квалифицированной помощи, особенно у ВСУ, которые сталкиваются с трудностями эвакуации также из-за отсутствия врачей.

Широкорад подчеркнул, что современные медицинские технологии не всегда соответствуют тактическим условиям, что приводит к росту случаев газовой гангрены среди военнослужащих.