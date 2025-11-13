Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2025 12:32Канадцы Фейнстра поделились впечатлениями от матча ХК "Торпедо"
13 ноября 2025 12:17Люлин: нужно усилить работу с детьми и родителями после трагедии в Красногорске
13 ноября 2025 12:06Реклама и аудитория Нижнего Новгорода: тренды регионального рынка
13 ноября 2025 12:00Нижегородцев просят высказаться о судьбе маршрута №38
13 ноября 2025 11:47Тревожный сигнал из прошлого: дроны возродили "окопную чуму" в рядах ВСУ
13 ноября 2025 10:34Бойцам СВО доставили 120 тонн гумпомощи из Нижегородской области
13 ноября 2025 10:12Роман Пермяков впервые в России отчитался о работе при помощи нейросети
13 ноября 2025 09:50Минстрой намерен до конца года зарегистрировать в MAX официальные домовые чаты
13 ноября 2025 09:43Приставы заставили выксунца выплатить 360 тысяч рублей алиментов
13 ноября 2025 09:20Главы 15 нижегородских муниципалитетов вступили в ряды "БАРС-НН"
Общество

Тревожный сигнал из прошлого: дроны возродили "окопную чуму" в рядах ВСУ

13 ноября 2025 11:47 Общество
Тревожный сигнал из прошлого: дроны возродили окопную чуму в рядах ВСУ

Фото: с сайта unsplash.com

Британское издание The Telegraph сообщило о вспышке газовой гангрены среди украинских военных в зоне спецоперации. Медики сталкиваются с массовыми случаями заболевания из-за невозможности эвакуации раненых из-за атак дронов.

Газовая гангрена — это острая анаэробная инфекция, вызываемая бактериями Clostridium, распространёнными в почве. Заболевание развивается при глубоких ранениях с загрязнением землёй и отсутствием доступа кислорода. Симптомы включают интенсивную боль, отёк, крепитацию (характерный хруст из-за лопания пузырьков газа в тканях), специфический запах и выделение жидкости. Без лечения смерть может наступить за 24-48 часов.

Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения газовой гангрены. Проводится радикальная обработка раны и, при необходимости, гильотинная ампутация. Медикаментозная терапия включает внутривенную антибиотикотерапию для подавления инфекции.

Военный хирург Владимир Хорошев в комментарии для 360.ru подчеркнул, что задержка в оказании хирургической помощи является ключевым фактором развития газовой гангрены. Правильная обработка раны снижает риск заболевания. Хорошев также отмечает, что задержка эвакуации приводит к осложнениям.

Так, в ходе Первой мировой войны газовая гангрена стала эпидемией именно из-за длительных боевых действий и неэффективной системы эвакуации. К началу Второй мировой войны удалось внедрить систему этапного лечения с первичной хирургической обработкой в первые часы после ранения.

Военный историк Александр Широкорад проанализировал потери среди военнослужащих в различных конфликтах. Он отметил снижение случаев газовой гангрены во Второй мировой войне благодаря переходу от позиционной к маневренной войне, что позволило быстрее эвакуировать раненых и разворачивать госпитали ближе к фронту.

Однако современные условия боевых действий вновь создают проблемы. Дроны затрудняют безопасную эвакуацию раненых, а небольшие группы солдат в зданиях усложняют доступ медиков. Это приводит к задержкам в оказании квалифицированной помощи, особенно у ВСУ, которые сталкиваются с трудностями эвакуации также из-за отсутствия врачей.

Широкорад подчеркнул, что современные медицинские технологии не всегда соответствуют тактическим условиям, что приводит к росту случаев газовой гангрены среди военнослужащих.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Здоровье СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных