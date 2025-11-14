Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели – "Постановление правительства наделало много шума", "Нижегородская область в тройке лидеров по грантам ПФКИ", "Городская дума приняла новый Устав Нижнего Новгорода".

Федеральная тема – "Постановление правительства наделало много шума"

Эксперт "Минин-центра", доцент, эксперт проекта Школа молодого этнополитолога, к.э.н. Александр Доронин:

"Принятое правительством РФ постановление №1667 о том, что РКН совместно с ФСБ и Минцифры с 1 марта 2026 года смогут изолировать Рунет от глобальной сети, наделало много шума.

Появились слухи, что скоро нас вообще отключат от мирового Интернета…

По оценке экспертов, это может существенно повлиять на доступность зарубежных интернет-сервисов и платформ. Например, сайты, размещённые у иностранных хостинг-провайдеров, не включённых в российский реестр, могут попасть под автоматическое ограничение. Также под действие норм может попасть импорт оборудования и устройств связи, не прошедших сертификацию в России.

На самом деле эти меры направлены в основном на защиту инфраструктуры Рунета от возможных внешних атак. В случае, если злоумышленниками будут предприняты попытки обрушить наши серверы, на которых располагаются государственные и корпоративные информационные системы и ресурсы.

Кто может стать идейным вдохновителем подобных атак - сказать сложно. Но не исключена маскировка государственных спецслужб недружественных России государств под хакерские сообщества в целях нанесения критического ущерба контуру государственного и корпоративного управления, во многом завязанного на информационные технологии сети Интернет.

А паникерам стоит напомнить, что работы по обеспечению устойчивости Рунета ведутся ещё с 2019 года. В 2020 году всех операторов связи обязали установить на своих сетях ТСПУ — технические средства противодействия угрозам.

При возникновении угрозы безопасности Роскомнадзор, используя ТСПУ, переводит Рунет в режим ручного управления, и весь интернет-трафик, включая данные пользователей, запросы к сайтам и сервисам, начинает идти через них.

То есть, это не что-то кардинально новое, а продолжение программы системного обеспечения информационной безопасности нашей страны. Данное постановление, по сути, формальность, так как РКН и ранее имел возможности отключать определённые ресурсы или сегменты сети".

Региональная тема – "Нижегородская область в тройке лидеров по грантам ПФКИ"

Эксперт "Минин-центра", директор АНО "Природно - культурный центр "Артёмовские луга" Алексей Гроза:

"11 ноября озвучены итоги от Президентского фонда культурных инициатив: по итогам первого грантового конкурса 2026 года Нижегородская область снова в лидерах — мы вторые по стране после Москвы по количеству поддержанных проектов (их у нас 44) и третьи после Москвы и Петербурга по сумме грантовых средств (проекты региона получат почти 117 млн рублей).

Проектами-победителями стали третий фестиваль "Пушкин без границ" (0+) в Большом Болдине и мультиформатная выставка "Великая Всероссийская (0+)", посвященная 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Вместе с флагманскими проектами поддержку получат 27 проектов, которые подавали на конкурс команды муниципальных учреждений культуры Нижегородской области. Среди победителей — проект Ветлужского краеведческого музея "Истоки православия Земли ветлужской", который предполагает создание нового музейно-просветительского пространства; проект централизованной библиотечной системы городского округа город Чкаловск "Резные сокровища Пуреха", который предполагает создание студии резьбы, электронного издания и аудиогида; проект Кстовского театра кукол по созданию моноспектакля, посвященного осмыслению человеческой судьбы в условиях СВО. Также проекты-победители будут реализованы в Арзамасе, Тонкине, Воротынце, Ветлуге, Ковернине, Павлове, Кулебаках, Володарске, Выксе, Шатках, Ваче, Навашине и Починках.

В том числе, поддержан эколого - патриотический проект "Красота в глазах смотрящего" АНО "Минин – центр". Проект представляет собой межрегиональный конкурс семейного рисунка, объединяющий не менее 500 юных художников из разных регионов России, включая исторические территории. Основная цель проекта - через художественное творчество сформировать у детей ценностное отношение к природному наследию родного края, содействовать развитию экологического мышления и укрепить патриотические чувства. В рамках проекта предусмотрена специальная номинация "Рисуем всей семьей", где дети создают работы совместно с родителями или другими родственниками, подробно описывая вклад каждого участника в создание рисунка. Для победителей конкурса организуется очная программа в Нижнем Новгороде, включающая посещение знаковых природных и культурных объектов региона: места слияния Оки и Волги (Стрелка), Нижегородского кремля и Артемовских лугов – одного из последних сохранившихся участков реликтовой Волжской поймы, который до сих пор сохраняет удивительную живописность пейзажей и высокий уровень биологического разнообразия. В рамках этой программы запланирован пленэр под руководством профессиональных художников. И это только часть инициатив, которые будут реализованы по всему региону.

Успешное участие региона в конкурсе, в том числе, благодаря министерству культуры Нижегородской области, свидетельствует о высоком уровне подготовки заявок и актуальности предлагаемых инициатив. Важно отметить, поддержка Президентского фонда культурных инициатив способствует реализации значимых проектов, направленных на развитие культурной и деловой инфраструктуры, а также стимулирует экономическую активность в смежных отраслях".

Муниципальная тема – "Городская дума приняла новый Устав Нижнего Новгорода"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"Городская дума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 12 ноября 2025 года единогласно приняла новый Устав муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Событие завершает юридическую процедуру укрупнения Нижнего Новгорода за счёт присоединения Кстово, которая законом Нижегородской области "О преобразовании муниципальных образований – городской округ город Нижний Новгород и Кстовский муниципальный округ Нижегородской области путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусов городского округа" № 45-3 от 04.04.2025 г. определена с помощью понятия "объединение" муниципального образования городской округ город Н. Новгород и Кстовского муниципального округа Нижегородской области, в результате которого возникает вновь образованное муниципальное образование со статусом городского округа. За завершившейся юридической процедурой теперь появляется новый аспект ответственности городских властей за преобразование инфраструктуры, ранее была разделена на два обособленных кластера, а теперь должна быть единой инфраструктурной сетью.

Опыт многочисленных объединений такого рода в других регионах России показывает, что это не самая простая задача. В частности, социологи отмечают, что если в муниципалитетах до объединения только 4% населения отмечали плохую доступность местной власти, то после объединения плохую доступность местной власти отмечают до 15 % населения укрупнённого муниципального образования. Параллельно происходит и снижение уровня доверия к местной власти.

Другой момент связан со стандартами транспортной доступности на всей территории нового городского округа. Пересадки, пробки и прочие препятствия транспортной доступности, которые в ситуации "разных городов" смотрелись естественными, теперь будут смотреться как неестественные, не соответствующие уровням требований к качеству транспортной доступности единого городского округа.

Внимание экспертов привлекло и то, что появился новый отсчёт нумерации созывов городской Думы, - то есть Думе Нижнего Новгорода 2025 года присвоена номинация "первый созыв". Это решение не учитывает публичного эффекта, который производит такая перемена нумерации созывов. В общественном восприятии создаётся впечатление об "отказе" от предшествующего опыта Думы, который теперь как бы уже "не в счёт". Для граждан, не погружённых в детали событий, новый порядковый номер – это "метка", "знак" того, что что-то начинается с "чистого листа", хотя в действительности Дума Нижнего Новгорода основным своим составом (35 депутатов) была и остаётся нижегородской, и только на 4 добавленных в 2025 году депутатских мандата она становится "новой" (кстовской).

Кроме того, такое изменение нумерации созывов Думы Нижнего Новгорода не способствует укреплению общественных представлений о реальной длительности функционирования этого института представительной власти города, но, напротив, размывает, скрадывает возможность такого публичного восприятия. Смена нумерации (последняя была в 1993 - 1994 гг., а нынешняя – отнюдь не последняя) создаёт нежелательное впечатление о фрагментарности, расчленённости частей местной истории. Это ослабляет общественное восприятие городской власти Нижнего Новгорода как единой, неделимой традиции.

В этой связи целесообразно рассмотрение предложения экспертов НИУ РАНХиГС о том, чтобы в публичной документации Думы указывать цифру, отражающую сквозную нумерацию созывов, начиная с 1994 года, которая может писаться в скобках, рядом с цифрой, отражающей актуальную формально-юридическую нумерацию. Например, для Думы 2025 года избрания это было бы "созыв 1(8)". Есть и иные инициативы по усилению интеграционных процессов. Поэтому принятие Устава и завершение юридической процедуры объединения открывает новую страницу задач, решение которых потребует активизации и искусства планирования и ремесла финансирования тех элементов инфраструктуры, которые обеспечат единый и неделимый эффект в публичном восприятии местной власти и единый стандарт качества по всей территории укрупнённого Нижнего Новгорода".