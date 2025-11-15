Возможности Нижегородской области для подготовки ИТ-кадров представили на всероссийском форуме Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и директор Университета «НЕЙМАРК» Гульнара Биккулова рассказали на всероссийском форуме «Цифровые решения» о том, почему ИТ-специалисты выбирают Нижегородскую область для обучения, работы и жизни. Форум проходит в Москве 12-15 ноября 2025 года.

Нижегородская область стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. За 5 лет прием на ИТ-специальности вырос более чем на 30%, рост бюджетных мест на них составил почти на 30%.

«Для того чтобы увеличить долю ИТ в ВРП региона, мы крайне активно инвестируем в ИТ-образование. Один из важнейших проектов – федеральный технопарк «Нижполиграф». Он специализируется на среднем профессиональном образовании, в том числе на подготовке кадров для цифровой отрасли. Считаю, что для решения целого ряда задач в ИТ-отрасли высшее образование не является необходимым. Поэтому настройка системы подготовки сильных специалистов на уровне СПО – та задача, которую мы сейчас решаем», - рассказал Егор Поляков.

Ключевой образовательный ИТ-проект региона – ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Это комплексная экосистема для подготовки кадров в сфере цифровых технологий с фокусом на актуальные задачи индустрии. Она охватывает весь образовательный цикл: от работы со школьниками и повышения квалификации учителей до объединения ресурсов ведущих вузов региона для реализации сетевых программ высшего образования.

Директор Университета «НЕЙМАРК» Гульнара Биккулова отметила, что важной особенностью проекта является интеграция образования, науки и бизнеса. Студенты могут участвовать в реальных проектах организаций-партнеров или в передовых научных исследованиях, которые ведутся в самом ИТ-кампусе. Инфраструктура кампуса, расположенного в центре города, создает пространство для жизни, учебы и работы.

«Формируется среда, где академическая жизнь сочетается с профессиональной деятельностью, постоянным обменом передовым опытом, рождением межотраслевых стартапов и комфортным проживанием. Все это в комплексе представляется эффективным инструментом подготовки и удержания в регионе высококвалифицированных специалистов, способных внести вклад в становление технологического суверенитета и развитие цифровой экономики России», – подчеркнула Гульнара Биккулова.

Планируется, что ИТ-кампус станет частью целого ИТ-квартала, в который также войдет ИТ-технопарк, R&D-центр «ИКС Холдинг», научный центр ООО «Зитех», офисные пространства и другие объекты.

Кроме того, подготовка ИТ-кадров ведется в рамках нацпроекта «Кадры».

«Нижегородцы подали более 3,2 тысячи заявок на переобучение по ИТ-направлению в этом году, более 2-х тысяч человек уже прошли переподготовку. Это очень существенные цифры. Они сопоставимы с ежегодными показателями выпуска ИТ-специалистов в вузах», - сообщил Егор Поляков.

ИТ-образование в регионе доступно нижегородцам всех возрастов. Для школьников проводятся «Уроки цифры», «Цифровые ликбезы» и ИТ-дни в летних лагерях. Старшеклассники принимают участие в олимпиаде «Код будущего» и ИТ-академиях Университета «НЕЙМАРК». С 2024 года в Нижегородской области действует «Школа 21», где любой желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию.

Замгубернатора также обратил внимание на серьезный рост экономических показателей в ИТ-сфере. Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за I полугодие 2025 года на 17,1% и составил 36 млрд рублей. Кроме того, Нижегородская область четвертый год подряд занимает 3-е место в России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения (после Москвы и Санкт-Петербурга).

«Для нас особенно важно, что сами ИТ-специалисты оценивают Нижегородскую область как лидера по мерам поддержки среди субъектов РФ. Пакет мер поддержки в регионе очень внушительный. Мы возмещаем разработчикам программного обеспечения 50 процентов стоимости за продажу бизнесу лицензий по льготной цене, ведем региональный реестр ИТ-стартапов, который позволяет получить ИТ-аккредитацию в упрощенном порядке. Мы также компенсируем организациям 100 процентов НДФЛ за специалистов из других регионов. С 2018 года в нашем регионе вложено в поддержку ИТ-специалистов более 1 миллиарда рублей», - добавил Егор Поляков.

Напомним, что подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов отвечает задачам федерального проекта «Кадры для экономики данных» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.