ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 ноября 2025 11:47Нижегородские коммунальщики отремонтировали опасные входные группы после штрафа
15 ноября 2025 10:16Сезон навигации для маломерных судов завершился в Нижегородской области
15 ноября 2025 10:01Возможности Нижегородской области для подготовки ИТ-кадров представили на всероссийском форуме
15 ноября 2025 09:36Движение на улице Лоскутова будут ограничивать в течение трех дней
15 ноября 2025 08:00Граффити в честь героя-кинолога Кудрявцева открыли в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 19:12Движение на Стрелке ограничат 17 ноября
14 ноября 2025 19:00Еще несколько камер установили на Окском съезде в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 18:45Малышка-як родилась в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
14 ноября 2025 18:29МВД начнёт публиковать рейтинг автошкол по числу ДТП среди выпускников
14 ноября 2025 18:17Лауреатов премии "Клиника года-2025" наградили в Нижнем Новгороде
Общество

Возможности Нижегородской области для подготовки ИТ-кадров представили на всероссийском форуме

15 ноября 2025 10:01 Общество
Возможности Нижегородской области для подготовки ИТ-кадров представили на всероссийском форуме

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и директор Университета «НЕЙМАРК» Гульнара Биккулова рассказали на всероссийском форуме «Цифровые решения» о том, почему ИТ-специалисты выбирают Нижегородскую область для обучения, работы и жизни. Форум проходит в Москве 12-15 ноября 2025 года.

Нижегородская область стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. За 5 лет прием на ИТ-специальности вырос более чем на 30%, рост бюджетных мест на них составил почти на 30%.

«Для того чтобы увеличить долю ИТ в ВРП региона, мы крайне активно инвестируем в ИТ-образование. Один из важнейших проектов – федеральный технопарк «Нижполиграф». Он специализируется на среднем профессиональном образовании, в том числе на подготовке кадров для цифровой отрасли. Считаю, что для решения целого ряда задач в ИТ-отрасли высшее образование не является необходимым. Поэтому настройка системы подготовки сильных специалистов на уровне СПО – та задача, которую мы сейчас решаем», - рассказал Егор Поляков.

    Ключевой образовательный ИТ-проект региона – ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Это комплексная экосистема для подготовки кадров в сфере цифровых технологий с фокусом на актуальные задачи индустрии. Она охватывает весь образовательный цикл: от работы со школьниками и повышения квалификации учителей до объединения ресурсов ведущих вузов региона для реализации сетевых программ высшего образования.

Директор Университета «НЕЙМАРК» Гульнара Биккулова отметила, что важной особенностью проекта является интеграция образования, науки и бизнеса. Студенты могут участвовать в реальных проектах организаций-партнеров или в передовых научных исследованиях, которые ведутся в самом ИТ-кампусе. Инфраструктура кампуса, расположенного в центре города, создает пространство для жизни, учебы и работы.

«Формируется среда, где академическая жизнь сочетается с профессиональной деятельностью, постоянным обменом передовым опытом, рождением межотраслевых стартапов и комфортным проживанием. Все это в комплексе представляется эффективным инструментом подготовки и удержания в регионе высококвалифицированных специалистов, способных внести вклад в становление технологического суверенитета и развитие цифровой экономики России», – подчеркнула Гульнара Биккулова.

Планируется, что ИТ-кампус станет частью целого ИТ-квартала, в который также войдет ИТ-технопарк, R&D-центр «ИКС Холдинг», научный центр ООО «Зитех», офисные пространства и другие объекты.

Кроме того, подготовка ИТ-кадров ведется в рамках нацпроекта «Кадры».

«Нижегородцы подали более 3,2 тысячи заявок на переобучение по ИТ-направлению в этом году, более 2-х тысяч человек уже прошли переподготовку. Это очень существенные цифры. Они сопоставимы с ежегодными показателями выпуска ИТ-специалистов в вузах», - сообщил Егор Поляков.

ИТ-образование в регионе доступно нижегородцам всех возрастов. Для школьников проводятся «Уроки цифры», «Цифровые ликбезы» и ИТ-дни в летних лагерях. Старшеклассники принимают участие в олимпиаде «Код будущего» и ИТ-академиях Университета «НЕЙМАРК». С 2024 года в Нижегородской области действует «Школа 21», где любой желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию.

Замгубернатора также обратил внимание на серьезный рост экономических показателей в ИТ-сфере. Оборот ИТ-компаний Нижегородской области вырос за I полугодие 2025 года на 17,1% и составил 36 млрд рублей. Кроме того, Нижегородская область четвертый год подряд занимает 3-е место в России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения (после Москвы и Санкт-Петербурга).

 «Для нас особенно важно, что сами ИТ-специалисты оценивают Нижегородскую область как лидера по мерам поддержки среди субъектов РФ. Пакет мер поддержки в регионе очень внушительный. Мы возмещаем разработчикам программного обеспечения 50 процентов стоимости за продажу бизнесу лицензий по льготной цене, ведем региональный реестр ИТ-стартапов, который позволяет получить ИТ-аккредитацию в упрощенном порядке.  Мы также компенсируем организациям 100 процентов НДФЛ за специалистов из других регионов. С 2018 года в нашем регионе вложено в поддержку ИТ-специалистов более 1 миллиарда рублей», - добавил Егор Поляков.

Напомним, что подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов отвечает задачам федерального проекта «Кадры для экономики данных» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT ИТ-кампус "Неймарк" Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных