На фестивале "ДружНО" определили победителей конкурса эссе Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

В Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова состоялась двухдневная Молодежная ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО» (18+) с участием представителей 12 стран мира. Для иностранных студентов был проведен конкурс эссе на темы, посвященные русской культуре: о любимом русском городе, о любимом русском писателе, о любимом герое из русской литературы, об их первом дне в России и другие. По итогам конкурса были определены победители в нескольких категориях.

«Конкурс помогает иностранным студентам не только поделиться имеющимися у них знаниями, но и поразмышлять на темы, которые они ещё не затрагивали. Интересно было наблюдать за общением участников после конкурса. Они очень активно обсуждали друг с другом то, что изложили в своих сочинениях о русской культуре. Очень важно, что такие мероприятия помогают найти новые знакомства и способствуют единению», - отметила координатор проекта, ведущий научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории НГЛУ «Перспективные исследования русского языка в современном мире» доцент Наталья Гужова.

По словам студентки 2 курса направления «Филология» НГЛУ Зои, которая выступила модератором конкурса-эссе, участники показали хорошее умение писать на русском языке.

«Эссе участников было очень интересно читать. Не каждый студент из России способен написать такое. Ребята не только хорошо говорят по-русски, но и пишут на русском очень неплохо», - отметила модератор конкурса.

Среди студентов подготовительных факультетов для иностранных граждан 1-е место занял Дж Дэлгэрсайхан Эрдэнэбаяр, курсант Нижегородской академии МВД. 2-е и 3-е место заняли Гаспар Каруапома Юлиана и Чжан Сяотун из ННГУ им. Н.И. Лобачевского соответственно.

Из числа студентов 1-2 курсов призовые места заняли Гантулга Шахэ-од из Нижегородской академии МВД и Артем Потапов из НГЛУ.

Студенты Ян Пейин из ННГУ, Эйзель Садыкова и Мафиуна Орлова из НГПУ стали победителями в категории «Студенты 3-4 курсов».

Читанава Олина из Академии МВД и Цуй Мэн из ННГУ стали победителями в числе магистрантов и аспирантов.

«Цель Молодежной ассамблеи национальных культур и народов России «ДружНО» - сохранение дружбы между представителями разных народов. Речь идёт как о представителях разных странно и о многочисленных малых народах России. Конкурс эссе помог нам увидеть, что ребята очень хорошо знают русскую культуру и с теплом относятся к нашей стране. У нас много общих тем для общения, построения прочных дружеских связей», - подчеркнула автор проекта Молодежная ассамблея национальных культур и народов России «ДружНО», начальник Международной научно-исследовательской лаборатории НГЛУ «Перспективные исследования русского языка в современном мире», советник ректора НГЛУ по продвижению русского языка за рубежом Наталия Макшанцева.

Награждение победителей всех категорий состоялось в Большом актовом зале НГЛУ. Организаторы Молодежной ассамблеи «ДружНО» отметили, что все участники показали хорошие знания русского языка и национальной культуры России, и пригласили всех на следующий фестиваль.