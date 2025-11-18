Более 400 школьников и студентов познакомились с работой энергетиков на предприятиях Эн+ Тепло Волга Общество

Фото: Т.Яровая/пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Более 400 школьников и студентов побывали на предприятиях Эн+ Тепло Волга в рамках профориентационных мероприятий с начала года. Для учеников средних и старших классов, студентов техникумов и профильных вузов провели 20 экскурсий на Автозаводской ТЭЦ и «Заводских сетях».

На предприятиях ребят знакомили с особенностями работы на объектах энергетики, рассказывали о существующих специализациях и вакансиях, ответили на вопросы о конкретных задачах, которые решают энергетики, а также обсудили возможности социальной поддержки и карьерного роста молодежи.

«В компании ЭН+ действует широкий спектр программ поддержки начинающих специалистов и их развития внутри холдинга. Например, целевое обучение — это возможность получить качественное образование и сразу начать карьеру в выбранной компании. При поддержке компании работодателя многие сотрудники получают высшее образование на льготных условиях. Рабочий коллектив предприятий Эн+ Тепло Волга достаточно молодой – порядка трети в возрасте до 39 лет, еще 15% - в возрасте от 40 до 45 лет. Мы проводим разнонаправленную работу по профориентации и уже сейчас создаем достойную смену энергетиков – специалистов высокого уровня», - поделился генеральный директор ООО «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Помимо экскурсий на предприятия, в компании Эн+ Тепло Волга организуют встречи с энергетиками в выездных профориентационных мероприятиях не только в нижегородском регионе, но и в городах Поволжья и Центрального федерального округа, специалисты HR-направления участвуют в ярмарках вакансий и днях открытых дверей, привлекают на практику студентов со всей России.

Например, в ближайшее время на стажировку в нижегородские предприятия Эн+ Тепло Волга приедут 15 ребят из разных городов России в рамках всероссийской программы «Больше, чем работа».

Так Эн+ Тепло Волга формирует кадровый резерв отрасли, обеспечивая преемственность поколений энергетиков и привлекая в свою команду талантливую молодежь.