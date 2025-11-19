Форум "Неделя женского здоровья" объединил медиков ПФО, занимающихся охраной материнства и детства

ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
19 ноября 2025 16:23 Общество
Фото: организаторы мероприятия

С 17 по 21 ноября в Нижнем Новгороде проходит XXVI межрегиональный форум «Неделя женского здоровья» - масштабное мероприятие для медиков со всего Приволжского федерального округа, занимающихся охраной материнства и детства. Форум объединил не только акушеров-гинекологов, но и неонатологов, реабилитологов, неврологов и врачей других специальностей, а также медиков со средним образованием.

Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, форум имеет репутацию площадки, которая задает стратегические ориентиры для сообщества профильных специалистов. Участники делятся друг с другом передовыми научными разработками и лучшими практиками. Все они направлены, в первую очередь, на комплексное решение демографических задач и повышение качества жизни женщин разных возрастов.

«Главная ценность нашего форума, который мы проводим уже в 26-й раз, — в его способности не только подводить итоги, но и формировать новые векторы развития. Мы традиционно собираем коллег со всего Приволжского федерального округа, чтобы обсудить самые сложные клинические случаи, тонкости подготовки к беременности при таких патологиях, как эндометриоз, и представить новейшие научные разработки, которые в ближайшем будущем станут стандартом помощи», – отметила председатель Нижегородского общества акушеров-гинекологов Людмила Боровкова.

Первый день мероприятия совпал с Международным днем недоношенных детей, поэтому форум открылся круглым столом «Рождённые раньше срока. Здоровый взгляд на будущее». В Городской клинической больнице №40 Нижнего Новгорода проходили профессиональные дискуссии, а также доверительные диалоги между врачами и семьями. Родители получили компетентные ответы на волнующие их вопросы и психологическую поддержку.

«Организация подобных встреч в стенах нашего перинатального центра – важная работа по комплексной помощи семьям. Для родителей, находящихся в состоянии стресса от преждевременных родов, крайне важна не только информация, но и ощущение общности, поддержка тех, кто уже прошел этот сложный путь. Мы видим, как такое живое человеческое общение придает им сил и уверенности в будущем своего ребенка», – рассказала главный врач ГКБ №40 Ольга Мануйленко.

Главным акцентом деловой программы форума стала научно-практическая конференция, где были рассмотрены ключевые вызовы современной медицины. К тематическим дискуссиям специалисты могли присоединиться как очно, так и в формате онлайн. Участники рассматривают широкий спектр тем – от персонализированных подходов в терапии и стратегий онкопрофилактики до интеграции цифровых технологий, таких как телемедицина и искусственный интеллект, в повседневную практику врача.

Еще одна важная и традиционная составляющая форума, – церемония вручения премии «Белый лотос». В этом году премия впервые вышла на окружной уровень. Награда является знаком признания заслуг медицинских организаций, врачей и общественных деятелей, чья работа вносит неоценимый вклад в укрепление здоровья женщин и реализацию целей национальной демографической политики.

В номинации «За вклад в профессию» награды удостоена заведующая отделением, врач-акушер-гинеколог акушерского физиологического родового отделения Родильного дома №4 Нижнего Новгорода им. А.Ф. Добротиной Наталья Романюк, в номинации «Таланты в белых халатах» – нижегородка Анастасия Догадова, врач высшей категории, гинеколог, маммолог, онколог, трихолог, специалист по ультразвуковой диагностике.

Кроме того, в номинации «Прорыв» награду получил коллектив Областного перинатального центра, действующего на базе ГКБ №40 Нижнего Новгорода.

По информации организаторов, форум «Неделя женского здоровья» завершится специализированной образовательной программой для среднего медицинского персонала. Она позволит специалистам отработать практические навыки сестринского ухода и усовершенствовать коммуникации с пациентами.

Напомним, охрана материнства и детства – одна из составляющих нового национального проекта «Семья». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Нацпроект предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных