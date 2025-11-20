Нижегородка Полина Жданова стала финалисткой федерального этапа программы "Мама-предприниматель 2025" Экономика

Фото: из личного архива Полины Ждановой

Победительница регионального этапа программы «Мама-предприниматель 2025» Полина Жданова стала финалисткой федерального этапа программы. Программа реализуется Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«С момента старта программы «Мама-предприниматель» ее участницами стали 15 тысяч женщин. Уже три года Минэкономразвития России проводит федеральный этап программы. Это новый уровень развития проектов участниц. 87 процентов финалисток прошлых лет успешно развивают свой бизнес, многие участницы отмечают, что смогли достичь значительных результатов не только благодаря финансовой поддержке, но и благодаря знаниям, полученным в рамках программы. На этапе федерального голосования мы оценивали 68 проектов, выбрали 25. При выборе финалистов мы делали акцент на приоритетные отрасли экономики — производство, технологии, креативные индустрии. Но мы также понимаем, что женский бизнес часто ориентирован на решение социальных задач. Поэтому в списке финалистов отражены оба этих направления», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

На федеральном этапе участницы проходят дополнительное обучение, благодаря которому они смогут «прокачать» свои предпринимательские навыки, проанализировать стратегию развития бизнеса. Итоги программы будут подведены 22 ноября. В заключительный день финалистки должны будут защитить свои проекты перед экспертным жюри.

В Нижегородской области проект курирует региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

«За возможность попасть на федеральный этап соревновались победительницы региональных этапов из более чем 60 субъектов страны. Все проекты прошли тщательную экспертную оценку — учитывались финансовая устойчивость, актуальность, социальная значимость и потенциал для масштабирования. Участница от Нижегородской области уже получила региональный грант в размере 150 тысяч рублей и теперь на федеральном этапе претендует на поддержку в размере 1 миллиона, 500 или 250 тысяч рублей», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Бизнес-проект Полины Ждановой — бренд детской одежды «Горький Детям», основанный на культурном наследии Нижегородской области.

«Каждая вещь в коллекции вдохновлена рассказами и героями Максима Горького, а на бирках напечатаны QR-коды, ведущие к аудиоверсиям произведений писателя», — рассказала Полина Жданова.

Бренд создан в апреле этого года. Участие в программе «Мама-предприниматель 2025» стало для Полины возможностью глубже разобраться в маркетинге, особенностях ведения бизнеса, а также получить финансовую поддержку.

«Победа в региональном этапе дала серьёзный импульс для развития — и профессиональному, и эмоциональному. На средства гранта мы разработали и отшили новые модели, которые я представляю сейчас в финале конкурса. Появилось больше уверенности и поддержки со стороны других участниц и близких. В случае победы на федеральном этапе планирую разработать и отшить полную коллекцию, а также выйти на продажи в туристических и культурных пространствах Нижнего Новгорода и за его пределами», — поделилась Полина Жданова.

Она добавила, что развивает бизнес параллельно с ролью мамы. У Полины двое детей — восьмилетний Фёдор и четырёхлетняя Софья. Они активно участвуют в развитии проекта: становятся первыми моделями и остаются главным вдохновением предпринимательницы.

Соорганизаторы программы «Мама-предприниматель» – фонд «Наше будущее» и Корпорация МСП.

В прошлом году победительницей регионального и федерального этапов программы «Мама-предприниматель» стала нижегородка, руководитель конструкторского бюро IngUp (специализируется на реинжиниринге) Анна Елисеева. За победу в региональном этапе она получила 100 тыс. рублей и грант 500 тыс. рублей из областного бюджета, а в качестве приза за победу в федеральном этапе — 1 млн рублей.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).