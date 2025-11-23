Двое нижегородцев потеряли 7 млн рублей при покупке авто у мошенников

Фото:
Двое жителей Нижнего Новгорода стали жертвами мошенников, потеряв более 7 млн рублей при попытке приобрести автомобили из-за рубежа. Оба случая произошли из-за обмана в мессенджерах, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Первый случай произошёл с 51-летним мужчиной, который нашёл в мессенджере объявление о продаже импортных автомобилей. Он связался с "представителем" компании, которая занималась подбором и покупкой таких машин. После обсуждения условий сделки и заключения "договора" мужчина перевёл на указанные счета 3,72 млн рублей, ожидая получения автомобиля. Однако вскоре лжекомпаньон сообщил, что автовоз попал в аварию, и автомобиль разбился. После этого он перестал выходить на связь.
Вторая потерпевшая — 46-летняя женщина — также стала жертвой обмана. Она перевела 3,3 млн рублей на неизвестный счёт, поверив, что это оплата за доставку автомобиля из другой страны.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция продолжает расследование.
Чтобы избежать подобных ситуаций, полиция рекомендует:
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+