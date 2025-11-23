Двое нижегородцев потеряли 7 млн рублей при покупке авто у мошенников Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Двое жителей Нижнего Новгорода стали жертвами мошенников, потеряв более 7 млн рублей при попытке приобрести автомобили из-за рубежа. Оба случая произошли из-за обмана в мессенджерах, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Первый случай произошёл с 51-летним мужчиной, который нашёл в мессенджере объявление о продаже импортных автомобилей. Он связался с "представителем" компании, которая занималась подбором и покупкой таких машин. После обсуждения условий сделки и заключения "договора" мужчина перевёл на указанные счета 3,72 млн рублей, ожидая получения автомобиля. Однако вскоре лжекомпаньон сообщил, что автовоз попал в аварию, и автомобиль разбился. После этого он перестал выходить на связь.

Вторая потерпевшая — 46-летняя женщина — также стала жертвой обмана. Она перевела 3,3 млн рублей на неизвестный счёт, поверив, что это оплата за доставку автомобиля из другой страны.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция продолжает расследование.

Чтобы избежать подобных ситуаций, полиция рекомендует:

Проверять компании на реальность и репутацию.

Избегать сомнительных предложений в мессенджерах.

Тщательно изучать документы и условия сделки.

Обращать внимание на прозрачность информации от компаний.