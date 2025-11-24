Нижегородская область присоединилась к масштабной акции "Месяц Добрых дел" Общество

Фото: организаторы акции

Нижегородская область активно включилась в работу в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ – Месяц Добрых дел» (14+), которую с 4 ноября по 5 декабря проводят Росмолодежь и Добро.рф в преддверии Пятого Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Так, уже в четвертый раз группа нижегородских волонтеров трудится в Курской области. Нижегородские добровольцы в течение недели помогают пожилым людям в ПВР, работают на гуманитарном складе и в госпитале – дежурят в качестве санитаров в отделениях и в реанимации, задействованы при перевозке раненых. Также волонтеры Нижегородской области регулярно отправляют гуманитарную помощь военнослужащим СВО и жителям приграничных регионов.

Все регионы России присоединились к акции «Месяц Добрых дел». За две недели по всей стране проведено уже более 800 мероприятий. Некоммерческие организации, Добро.Центры, ресурсные центры развития гражданского общества, простые граждане предлагают свои проекты и акции, регистрируют их на портале: Добро.рф.

Всего на платформе Добро.рф - более 1 200 мероприятий по семи ключевым направлениям добровольчества. Каждый желающий может стать участником «#МЫВМЕСТЕ – Месяц Добрых дел» в качестве волонтера или организатора мероприятия. Удобная навигация на странице проекта позволяет выбрать регион и увидеть список предстоящих там мероприятий, причем добрые дела можно делать и онлайн, и офлайн. Также можно зарегистрироваться и предложить свою акцию.

По всей стране организованы акции, посвященные сохранению исторической памяти, в том числе проведение «уроков мужества» и встреч с ветеранами, различная поддержка участников СВО и их семей, благоустройство памятников, а также сбор гуманитарной помощи, адресная помощь пожилым людям, детям-сиротам и семьям, оказавшимся в трудной ситуации, культурное волонтерство, организация экологических субботников и многое другое.

Лучшие инициативы, самые вдохновляющие истории и яркие лидеры, отобранные по итогам региональной программы, получат возможность быть представленными на Пятом Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве – крупнейшей площадке, где встречаются лидеры добровольчества, благотворительности и социального партнерства. Мероприятие соберет более 20 тысяч участников из России и зарубежных стран. Кульминацией форума станет подведение итогов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. В церемонии награждения победителей традиционно принимает участие президент России Владимир Путин.

Завершающим мероприятием проекта «#МЫВМЕСТЕ – Месяц Добрых дел» станет масштабное празднование Дня добровольца 5 декабря 2025 года.

Добровольческая деятельность становится доступной и понятной благодаря готовым маршрутам участия в экосистеме Добро.рф, позволяющим быстро включиться в решение конкретных задач и улучшение качества жизни людей. Сегодня в России 32% граждан хотя бы раз в год участвуют в добровольческих мероприятиях, а число зарегистрированных на платформе Добро.рф волонтеров превысило 9 миллионов человек.