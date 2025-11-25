Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Лекция общества "Знание" по цифровой гигиене прошла в ГУ МВД по Нижегородской области

25 ноября 2025 09:12 Общество
Лекция Общества Знание по цифровой гигиене прошла в ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: организаторы мероприятия

На площадке Главного управления МВД России по Нижегородской области состоялась просветительская лекция по цифровой гигиене и противодействию киберпреступности. Мероприятие для сотрудников ведомства было организовано Российским обществом «Знание». Очно и в формате онлайн в мероприятии проекта Знание.Государство приняли участие более 100 сотрудников ведомства, включая районные отделения.

Лектор общества «Знание», заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков привёл актуальную статистику. Он отметил, что в 2024 году киберпреступления составили 40% от всех зарегистрированных в России преступлений. Финансовый ущерб превысил 200 миллиардов рублей, а жертвами стали около 449 тысяч граждан.

«Киберпреступность сегодня — это не просто угроза, а элемент гибридной войны, направленной на дестабилизацию общества в России. В этих условиях важнейшая роль отводится профилактике. Формирование цифрового иммунитета у населения так же необходимо, как и внедрение новых технологий на государственном уровне. Каждый из нас должен стать проводником правил цифровой гигиены в своей семье, особенно это касается общения с детьми и пожилыми родственниками, наиболее уязвимыми для кибератак», — подчеркнул Роман Пермяков.

Эксперт подробно остановился на современных трендах, в частности, на использовании злоумышленниками технологий искусственного интеллекта. Он показал сотрудникам полиции видеоролики, сгенерированные нейросетями, которые практически неотличимы от реальных записей. Лектор рассказал о схемах мошенничества с созданием синтетических цифровых личностей, когда преступники с помощью ИИ выдают себя за знакомых или руководителей жертв. Поэтому особое внимание было уделено мерам противодействия киберпреступности — это ускоренное внедрение системы ГИС «Антифрод» с марта 2026 года, «ИИ-Робокопы», введение обязательной маркировки звонков и другие

Особое внимание было уделено государственным мерам противодействия. Среди ключевых инициатив — плановый запуск в 2026 году федеральной ГИС «Антифрод», внедрение систем искусственного интеллекта для выявления преступлений, а также обязательная маркировка звонков.

Напомним, Российское общество «Знание» запустило акцию по профилактике кибербуллинга. Она проходит с 11 ноября по 11 декабря. Она посвящена влиянию кибербуллинга и защите людей в цифровом мире. Для учителей и педагогов разработаны методические материалы для проведения специального мероприятия: сценарий урока, презентация и памятка по организации лекции. Выступить с лекцией может любой желающий.

Акция является частью информационной кампании VK «Месяц осведомленности о кибербуллинге», посвященной росту информированности пользователей о травле в интернете. 

Специально для выступающих подготовлена мастер-лекция «#неткибербуллингу. Как защититься в цифровом мире?». Слушатели смогут познакомиться с определением кибербуллинга и его основными формами, рассмотреть главные факторы возникновения негативных ситуаций и обсудить их последствия, предложить стратегии поведения, чтобы прекратить травлю в свою сторону и в сторону одноклассников. Также участники встреч рассмотрят роль государства в борьбе с кибербуллингом и изучат ресурсы и способы поддержки для пострадавших.

Лекция разработана с интерактивными форматами – участники смогут ответить на вопросы викторины, а также разобрать реальные случаи травли в интернете.

Знание.Государство — это просветительский проект общества «Знание» для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и многие другие.
Больше информации о проекте можно узнать на сайте общества «Знание».

МВД Общество "Знание"
