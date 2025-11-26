Правительство установило двойную индексацию платы за ЖКУ на 2026 год

Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

26 ноября 2025 09:07
В 2026 году россияне столкнутся с необходимостью адаптироваться к двукратному повышению цен на коммунальные услуги. Правительство России утвердило новую схему индексации тарифов, которая предусматривает два этапа изменений, сообщил 360.ru.

С 1 января 2026 года средний рост тарифов на коммунальные услуги составит 1,7% по всей стране. Это базовое повышение, которое будет действовать во всех регионах. Однако с 1 октября тарифы начнут варьироваться в зависимости от субъекта федерации.

Например, в Ставропольском крае стоимость коммунальных услуг увеличится на 22%, в Москве тарифы вырастут на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Хакасии - всего 8%.

В Нижегородской области повышение составит 9,9%.

ФАС пояснила, что индексация тарифов необходима для поддержания стабильной работы жилищно-коммунального комплекса, обеспечения высокого качества коммунальных услуг для потребителей и обновления коммунальной инфраструктуры.

В каждом муниципалитете региона глава субъекта РФ устанавливает свой индекс, руководствуясь параметрами, утверждёнными правительством РФ.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России изменятся правила оплаты ЖКУ. Теперь крайний срок платежа будет приходиться не на 10-е, а на 15-е число каждого месяца.

Кроме того, плата за капремонт в Нижегородской области вырастет на 4% с июля 2026 года.

