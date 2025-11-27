Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Евгений Люлин поддержал учреждение медали имени Матрёны Вольской

26 ноября 2025 19:12 Общество

26 ноября в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание Молодежного парламента. В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин. Одной из тем обсуждения стала инициатива молодых парламентариев об учреждении новой награды региона - Медали имени Матрены Исаевны Вольской.

Имя для новой награды было выбрано не случайно. В 1942 году 23-летняя учительница Матрена Вольская возглавила беспрецедентную операцию по спасению детей, сама будучи на 5 месяце беременности. Вместе с Варварой Поляковой и Екатерина Громовой она вывела из оккупированной Смоленской области более 3000 детей. Маршрут длиной около 200 километров проходил через леса и болота. Переход, получивший название операция «Дети», стал самой масштабной акцией по спасению детей за всю историю Великой Отечественной войны. После войны Матрена Вольская жила и работала учителем в Городецком районе Нижегородской области, никому не рассказывая о своем поступке. Истрия стала известна по случайному стечению обстоятельств, когда один из спасенных детей рассказал о ней людям.

«Подвиг Матрены Вольской – мужества и самоотверженности, а еще скромности и беззаветной преданности Родине. Учреждая эту медаль, мы не только отдаем дань памяти великой героине, но и поощряем тех, кто сегодня, следуя ее примеру, посвящает себя самому важному - воспитанию и защите молодого поколения», - подчеркнул Евгений Люлин.

Идея создания медали имени Матрены Вольской изначально принадлежит комсомольцам, однако замысел не был воплощен в жизнь. Молодые парламентарии продолжили эту работу. На сегодняшнем заседании было принято решение актуализировать предлагаемый проект и доработать его вместе с профильными комитетами Законодательного Собрания. В совместной работе планируется пересмотреть количество кандидатов и критерии оценки на соискание. Итоговый вариант законопроекта планируется внести в Законодательное Собрание и рассмотреть в декабре этого года.

«Для нас принципиально важна историческая преемственность поколений - такие люди как Матрена Вольская должны служить моральным ориентиром для новых поколений. Мы совместно с комитетами детально проработаем критерии награждения, чтобы медаль получали люди, чей вклад в патриотическое воспитание и защиту детства не вызывает сомнений. В декабре планируем все доработать и внести в Законодательное Собрание», - отметил председатель Молодежного парламента Владимир Москаленко.

Фото: пресс-служба ЗСНО

Евгений Люлин Законодательное собрание Награды
