В НИУ Президентской академии прошла секция XX Рождественских чтений Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В НИУ Президентской академии состоялась секция XX Рождественских образовательных чтений на тему "Нравственные основы формирования личности управленца и служащего: история и современность".

Рождественские чтения Нижегородской митрополии являются региональным этапом Всероссийских Рождественских образовательных чтений. Мероприятие было организовано отделом Нижегородской епархии по делам молодежи совместно с НИУ Президентской академией при участии епархиального отдела по взаимодействию с высшей школой.

Участники обсудили интерпретацию традиционных ценностей и исторические примеры служения в воспитательной работе с государственными служащими и молодежью.

Замдиректора НИУ Президентской академии Иван Калмыков, открывая заседание, отметил, что Рождественские чтения являются значимым церковно-общественным форумом в сфере образования, молодежной политики, культуры и духовно-нравственного просвещения, который проводится в регионе с 2005 года.

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева подчеркнула, что двадцатилетняя история форума говорит о востребованности этого формата.

"Я рада, что с этого года наш Институт управления стал частью этого процесса. Сегодня мы говорим о действительно важном – о формировании нравственных основ будущих управленцев. Здесь важны не только профессиональные качества государственного служащего, но нравственные принципы, которые он исповедует, идеалы, к которым он стремится сам и будет вести нашу страну", – сказала Екатерина Лебедева.

Доктор юридических наук, профессор кафедры истории и теории государства и права НИУ Президентской академии Вера Романовская представила доклад "Религия и образование в Российской империи", в котором рассмотрела исторический опыт формирования национальной идентичности через систему духовного и светского образования.

По словам Романовской, государство в России всегда играло ключевую роль в развитии образования, а религиозное воспитание служило основой национального единства. Она подчеркнула, что православие остается стержнем отечественной культуры, а стремление служить государству и народу должно быть важнейшим ориентиром для будущих управленцев.

Ответственный за духовное окормление НИУ иерей Анастасий Сухомлин в своем выступлении отметил значение соблюдения морально-нравственных норм для госслужащих и напомнил, что их нарушение способно привести к негативным последствиям для общества и государства.

Клирик Нижегородской епархии протоиерей Дмитрий Мартынов посвятил свое выступление вопросам защиты молодежи от влияния деструктивных религиозных движений.

Доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории государства и права Андрей Дахин в докладе "Мировоззренческая культура и диалог мировоззрений как основа нравственной силы личности управленца" отметил важность открытого диалога между различными философскими и религиозными взглядами.

Справка

Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум, объединяющий представителей образования, культуры, молодежной политики, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В Нижегородской области они проводятся с 2005 года при поддержке правительства региона, Нижегородской митрополии РПЦ и областного Заксобрания. С 2014 года сопредседателями оргкомитета чтений являются глава митрополии и губернатор.

В 2025 году тема Чтений – "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" – обсуждается на различных площадках Нижегородской области.

Торжественное открытие юбилейных XX Рождественских чтений состоялось 17 ноября в Нижегородском театре оперы и балета.